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СК в Екатеринбурге начал проверку после исчезновения восьмилетней девочки
СК в Екатеринбурге начал проверку после исчезновения восьмилетней девочки - РИА Новости, 27.07.2023
СК в Екатеринбурге начал проверку после исчезновения восьмилетней девочки
Организована проверка после исчезновения более суток назад восьмилетней девочки в Екатеринбурге, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T19:08
2023-07-27T19:08
2023-07-27T19:09
происшествия
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екатеринбург
александр шульга
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Организована проверка после исчезновения более суток назад восьмилетней девочки в Екатеринбурге, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга. "По предварительной информации, 26 июля около 10 часов утра девочка вышла из дома по улице Латвийской в Екатеринбурге, с тех пор о ее местонахождении информации не имеется. По данному факту... организована процессуальная проверка", – заявил он. Как отметили в городском управлении МВД, на розыск ребенка ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. В областном поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт" уточнили, что девочка не вернулась с прогулки. Ее приметы – рост 120 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, карие глаза. Была одета в голубые джинсы, розовую спортивную кофту, темно-синие кроссовки.
https://ria.ru/20230724/telo-1886038669.html
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происшествия, россия, екатеринбург, александр шульга, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Александр Шульга, Следственный комитет России (СК РФ)
СК в Екатеринбурге начал проверку после исчезновения восьмилетней девочки
СК в Екатеринбурге начал проверку после исчезновения 8-летней девочки более суток назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Организована проверка после исчезновения более суток назад восьмилетней девочки в Екатеринбурге, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
"По предварительной информации, 26 июля около 10 часов утра девочка вышла из дома по улице Латвийской в Екатеринбурге, с тех пор о ее местонахождении информации не имеется. По данному факту... организована процессуальная проверка", – заявил он.
Как отметили в городском управлении МВД, на розыск ребенка ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. В областном поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт" уточнили, что девочка не вернулась с прогулки. Ее приметы – рост 120 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, карие глаза. Была одета в голубые джинсы, розовую спортивную кофту, темно-синие кроссовки.
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