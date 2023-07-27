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СК в Екатеринбурге начал проверку после исчезновения восьмилетней девочки

СК в Екатеринбурге начал проверку после исчезновения восьмилетней девочки - РИА Новости, 27.07.2023

СК в Екатеринбурге начал проверку после исчезновения восьмилетней девочки

Организована проверка после исчезновения более суток назад восьмилетней девочки в Екатеринбурге, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T19:08

2023-07-27T19:08

2023-07-27T19:09

происшествия

россия

екатеринбург

александр шульга

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Организована проверка после исчезновения более суток назад восьмилетней девочки в Екатеринбурге, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга. "По предварительной информации, 26 июля около 10 часов утра девочка вышла из дома по улице Латвийской в Екатеринбурге, с тех пор о ее местонахождении информации не имеется. По данному факту... организована процессуальная проверка", – заявил он. Как отметили в городском управлении МВД, на розыск ребенка ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. В областном поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт" уточнили, что девочка не вернулась с прогулки. Ее приметы – рост 120 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, карие глаза. Была одета в голубые джинсы, розовую спортивную кофту, темно-синие кроссовки.

https://ria.ru/20230724/telo-1886038669.html

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происшествия, россия, екатеринбург, александр шульга, следственный комитет россии (ск рф)