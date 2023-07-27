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СК в Екатеринбурге начал проверку после исчезновения восьмилетней девочки - РИА Новости, 27.07.2023
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19:08 27.07.2023 (обновлено: 19:09 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/proverka-1886709369.html
СК в Екатеринбурге начал проверку после исчезновения восьмилетней девочки
СК в Екатеринбурге начал проверку после исчезновения восьмилетней девочки - РИА Новости, 27.07.2023
СК в Екатеринбурге начал проверку после исчезновения восьмилетней девочки
Организована проверка после исчезновения более суток назад восьмилетней девочки в Екатеринбурге, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T19:08
2023-07-27T19:09
происшествия
россия
екатеринбург
александр шульга
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Организована проверка после исчезновения более суток назад восьмилетней девочки в Екатеринбурге, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга. "По предварительной информации, 26 июля около 10 часов утра девочка вышла из дома по улице Латвийской в Екатеринбурге, с тех пор о ее местонахождении информации не имеется. По данному факту... организована процессуальная проверка", – заявил он. Как отметили в городском управлении МВД, на розыск ребенка ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. В областном поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт" уточнили, что девочка не вернулась с прогулки. Ее приметы – рост 120 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, карие глаза. Была одета в голубые джинсы, розовую спортивную кофту, темно-синие кроссовки.
https://ria.ru/20230724/telo-1886038669.html
россия
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происшествия, россия, екатеринбург, александр шульга, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Александр Шульга, Следственный комитет России (СК РФ)
СК в Екатеринбурге начал проверку после исчезновения восьмилетней девочки

СК в Екатеринбурге начал проверку после исчезновения 8-летней девочки более суток назад

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Организована проверка после исчезновения более суток назад восьмилетней девочки в Екатеринбурге, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
"По предварительной информации, 26 июля около 10 часов утра девочка вышла из дома по улице Латвийской в Екатеринбурге, с тех пор о ее местонахождении информации не имеется. По данному факту... организована процессуальная проверка", – заявил он.
Как отметили в городском управлении МВД, на розыск ребенка ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. В областном поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт" уточнили, что девочка не вернулась с прогулки. Ее приметы – рост 120 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, карие глаза. Была одета в голубые джинсы, розовую спортивную кофту, темно-синие кроссовки.
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ПроисшествияРоссияЕкатеринбургАлександр ШульгаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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