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В Хабаровске пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома
В Хабаровске пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома - РИА Новости, 27.07.2023
В Хабаровске пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома
Пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома в Хабаровске, с множественными травмами она доставлена в больницу, сообщили РИА Новости в прокуратуре... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T06:47
2023-07-27T06:47
2023-07-27T06:47
происшествия
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 27 июл - РИА Новости. Пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома в Хабаровске, с множественными травмами она доставлена в больницу, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. "Это случилось в 19.00 накануне. С окна седьмого этажа жилого дома по улице Фоломеева, 6 в Хабаровске выпала пятилетняя девочка. Ребенок с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, тупой травмой живота, грудной клетки, ушибом внутренних органов доставлен в больницу", - сообщил представитель надзорного ведомства. По словам собеседника агентства, во время происшествия, окно на кухне во время ужина было полностью открыто, диван находится рядом с окном. Матери позвонили и она вышла с кухни, разговаривая по телефону. Девочка осталась одна. "Мать за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей состоит на учете. В семье есть еще ребенок - шестилетний мальчик. Отец с ними не проживает", - уточнил представитель прокуратуры.
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происшествия, хабаровск
В Хабаровске пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома
Прокуратура: в Хабаровске пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома
ХАБАРОВСК, 27 июл - РИА Новости. Пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома в Хабаровске, с множественными травмами она доставлена в больницу, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
«
"Это случилось в 19.00 накануне. С окна седьмого этажа жилого дома по улице Фоломеева, 6 в Хабаровске выпала пятилетняя девочка. Ребенок с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, тупой травмой живота, грудной клетки, ушибом внутренних органов доставлен в больницу", - сообщил представитель надзорного ведомства.
По словам собеседника агентства, во время происшествия, окно на кухне во время ужина было полностью открыто, диван находится рядом с окном. Матери позвонили и она вышла с кухни, разговаривая по телефону. Девочка осталась одна.
"Мать за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей состоит на учете. В семье есть еще ребенок - шестилетний мальчик. Отец с ними не проживает", - уточнил представитель прокуратуры.
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