https://ria.ru/20230727/proekty-1886578325.html
Путин рассказал о проработке энергопроектов с участием России в Африке
Путин рассказал о проработке энергопроектов с участием России в Африке - РИА Новости, 27.07.2023
Путин рассказал о проработке энергопроектов с участием России в Африке
Сейчас идет проработка 30 перспективных энергетических проектов с российским участием в 16 странах Африки, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T12:29
2023-07-27T12:29
2023-07-27T12:48
африка
экономика
форум "россия — африка"
россия
владимир путин
русгидро
газпром
роснефть
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Сейчас идет проработка 30 перспективных энергетических проектов с российским участием в 16 странах Африки, сообщил президент России Владимир Путин."В различной степени проработки сейчас находятся более 30 перспективных энергетических проектов с российским участием в 16 государствах Африки", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании саммита "Россия - Африка".По его данным, общая мощность прорабатываемых сегодня электроэнергетических проектов составляет порядка 3,7 гигаватта."Широкий спектр услуг африканским партнерам предлагает наша компания "Русгидро": от проектирования и поставок оборудования до модернизации и строительства новых объектов генерации под ключ. "Газпром", "Роснефть", "Лукойл", "Зарубежнефть" - это наши компании, которые занимаются освоением нефтегазовых месторождений в Алжире, Египте, Камеруне, Нигерии, Республике Конго", - сказал Путин.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html
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африка, экономика, форум "россия — африка", россия, владимир путин, русгидро, газпром, роснефть, алжир (провинция)
Африка, Экономика, Форум "Россия — Африка", Россия, Владимир Путин, РусГидро, Газпром, Роснефть, Алжир (провинция)
Путин рассказал о проработке энергопроектов с участием России в Африке
Путин: идет проработка 30 энергетических проектов с участием России в 16 странах Африки