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Путин заявил о понимании важности бесперебойных поставок продуктов в Африку
Путин заявил о понимании важности бесперебойных поставок продуктов в Африку - РИА Новости, 27.07.2023
Путин заявил о понимании важности бесперебойных поставок продуктов в Африку
Россия понимает, какую значимость несут бесперебойные поставки продовольствия в Африку, этому будут уделять особое внимание, включая поставки пшеницы, сообщил... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T12:22
2023-07-27T12:22
2023-07-27T12:52
африка
экономика
россия
владимир путин
санкт-петербург
в мире
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Россия понимает, какую значимость несут бесперебойные поставки продовольствия в Африку, этому будут уделять особое внимание, включая поставки пшеницы, сообщил президент РФ Владимир Путин."Понимаем, какое значение имеет бесперебойное снабжение африканских стран продуктами питания. Это важно для социально-экономического развития и для поддержания политической стабильности, поэтому всегда уделяем и будем уделять особое внимание поставкам африканским друзьям пшеницы, ячменя, кукурузы и других зерновых культур", - сказал Путин на пленарной сессии второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка".Президент России уточнил, что поставки зерновых культур в Африку будут осуществляться в том числе в качестве гуманитарной помощи по линии продовольственной программы ООН."Цифры говорят сами за себя. В прошлом году торговля агропродукцией между Россией и странами Африки выросла на 10% и составила 6,7 миллиардов долларов. А в январе-июне текущего года уже увеличилась еще на рекордные 60%", - отметил Путин.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230727/afrika-1886586093.html
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африка, экономика, россия, владимир путин, санкт-петербург, в мире, форум "россия — африка"
Африка, Экономика, Россия, Владимир Путин, Санкт-Петербург, В мире, Форум "Россия — Африка"
Путин заявил о понимании важности бесперебойных поставок продуктов в Африку
Путин заявил, что бесперебойные поставки продовольствия в Африку требуют особого внимания