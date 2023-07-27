https://ria.ru/20230727/pravda-1886741620.html

Глава ОП Татарстана о фестивале "RT.Док: Время героев": Правда нужна всегда

Глава ОП Татарстана о фестивале "RT.Док: Время героев": Правда нужна всегда - РИА Новости, 27.07.2023

Глава ОП Татарстана о фестивале "RT.Док: Время героев": Правда нужна всегда

Работа по донесению правды, которую делают кинодокументалисты, сродни подвигу, и созданная ими картина правды будет востребована всегда, заявила председатель... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T23:20

2023-07-27T23:20

2023-07-27T23:20

казань

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1884059566_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_56e92c2b93a91877c18660285563c145.jpg

КАЗАНЬ, 27 июл – РИА Новости. Работа по донесению правды, которую делают кинодокументалисты, сродни подвигу, и созданная ими картина правды будет востребована всегда, заявила председатель общественной палаты Татарстана Зиля Валеева на закрытии фестиваля "RT.Док: Время героев". Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" открылся в Казани 25 июля. Зрителям были представлены 15 лучших фильмов о героях специальной военной операции, состоялись встречи с авторами кинолент, круглые столы, дискуссии. "Работа по донесению правды - она тоже сродни подвигу. Потому что, кроме всего прочего, нужно еще обладать отчаянной смелостью, чтобы вместе с героями оказываться в самом пекле, чтобы запечатлеть самые реальные картины. И конечно, это очень важно сегодня - когда мир должен хотя бы из наших фильмов, из той информации, которую создают кинодокументалисты, все-таки представлять реальную картину", - сказала Валеева. По ее словам, в отличии от лживой, фейковой информации, на которую тратится очень много денег, для создания правдивой, честной информации нужны прежде всего большое сердце, светлая душа, вера и сочувствие людям и честный взгляд. "Картина правды будет востребована всегда. Да, можно огромными усилиями, деньгами смазывать реальную картину, но ее нельзя изменить. И хорошо, что такие документы будут тоже оставаться. Поэтому истинную цену того, что происходит и кто настоящие герои, никто никогда не сможет изменить благодаря работе именно кинодокументалистов, фотохудожников - тех, кто несет людям правду", - добавила Валеева. Руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева поблагодарила всех участников, гостей, зрителей фестиваля за неравнодушие, эмоции, поддержку. "Мы на этом фестивале услышали очень много добрых слов. Мы познакомились с невероятными людьми. И мы отсюда увозим очень много идей для новых тем, для новых фильмов", - отметила она. Яковлева также вручила дипломы создателям фильмов, премьера которых состоялась на фестивале в Казани: "Казаки" (о боевых буднях казаков штурмового батальона "Крым"), "ZV" (фильм-репортаж из зоны боевого соприкосновения, где воют бойцы из Татарстана), "Связь" (история о том, как тысячи жителей Мариуполя не могли выйти на связь с родными, когда в городе была уничтожена последняя вышка сотовой связи), "Незабытые" (новеллы о людях, чью жизнь перевернула Великая Отечественная война), "Красная тревога. Гибридная война" (расследование отведении гибридной войны против России после начала спецоперации). Как и на церемонии открытия фестиваля, весь зал стоя и аплодисментами приветствовал вышедших на сцену участников спецоперации. От их имени ветеран спецоперации, военнослужащий подразделения специального назначения Евгений Жемков пожелал участникам фестиваля, чтобы их фильмы пробуждали в людях только самое лучшее, несмотря на то, что показываемое ими бывает очень страшным. Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" проходил в Казани с 25 по 27 июля. Организатором фестиваля выступает телеканал RT. Кинофорум уже прошел в Москве и Краснодаре, после Казани его ждут в Иркутске, Санкт-Петербурге, Волгограде, Курске и Грозном.

https://ria.ru/20230713/festival-1883869680.html

https://ria.ru/20230721/spetsoperatsiya-1885468212.html

казань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казань, россия