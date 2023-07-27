https://ria.ru/20230727/pozhar-1886536057.html

Экс-начальника ГУМЧС потребовали лишить звания за пожар в "Зимней вишне"

Экс-начальника ГУМЧС потребовали лишить звания за пожар в "Зимней вишне" - РИА Новости, 27.07.2023

Экс-начальника ГУМЧС потребовали лишить звания за пожар в "Зимней вишне"

Государственное обвинение потребовало ужесточить приговор бывшим начальнику кемеровского главка МЧС РФ Александру Мамонтову и его подчиненному Григорию... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T10:15

2023-07-27T10:15

2023-07-27T10:15

происшествия

россия

кемерово

александр мамонтов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кемеровская область

пожар в торговом центре в кемерово

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КЕМЕРОВО, 27 июл – РИА Новости. Государственное обвинение потребовало ужесточить приговор бывшим начальнику кемеровского главка МЧС РФ Александру Мамонтову и его подчиненному Григорию Терентьеву по делу о пожаре в "Зимней вишне", лишив их званий, сообщается на сайте Центрального районного суда города Кемерово. Бывший начальник кемеровского главка Александр Мамонтов получил 10,5 лет колонии общего режима и штраф в 900 тысяч рублей. Бывший главный пожарный инспектор Кемерово Григорий Терентьев приговорен к 8,5 годам колонии общего режима и штрафу в 120 тысяч. "Государственным обвинителем подано апелляционное представление об изменении приговора и назначении обоим подсудимым дополнительного наказания в виде лишения специальных званий, а Мамонтову А.С. и лишения государственной награды", - сказано в релизе. Кроме того, приговор обжаловал гражданский ответчик в лице МЧС РФ, высказав "позицию о невиновности подсудимых" - этой же точки зрения ведомство придерживалось и в ходе процесса. Также решение суда обжаловали подсудимые и их защитники, исходящие из того, что приговор нужно отменить и оправдать спасательных чиновников по всем составам. Ранее жалобы подали и потерпевшие, считающие назначенное наказание "чрезмерно мягким", а взысканные компенсации морального вреда – заниженными.

https://ria.ru/20230325/pozhar-1860561687.html

россия

кемерово

кемеровская область

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

происшествия, россия, кемерово, александр мамонтов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемеровская область, пожар в торговом центре в кемерово