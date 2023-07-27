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Экс-начальника ГУМЧС потребовали лишить звания за пожар в "Зимней вишне" - РИА Новости, 27.07.2023
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10:15 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/pozhar-1886536057.html
Экс-начальника ГУМЧС потребовали лишить звания за пожар в "Зимней вишне"
Экс-начальника ГУМЧС потребовали лишить звания за пожар в "Зимней вишне" - РИА Новости, 27.07.2023
Экс-начальника ГУМЧС потребовали лишить звания за пожар в "Зимней вишне"
Государственное обвинение потребовало ужесточить приговор бывшим начальнику кемеровского главка МЧС РФ Александру Мамонтову и его подчиненному Григорию... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T10:15
2023-07-27T10:15
происшествия
россия
кемерово
александр мамонтов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кемеровская область
пожар в торговом центре в кемерово
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КЕМЕРОВО, 27 июл – РИА Новости. Государственное обвинение потребовало ужесточить приговор бывшим начальнику кемеровского главка МЧС РФ Александру Мамонтову и его подчиненному Григорию Терентьеву по делу о пожаре в "Зимней вишне", лишив их званий, сообщается на сайте Центрального районного суда города Кемерово. Бывший начальник кемеровского главка Александр Мамонтов получил 10,5 лет колонии общего режима и штраф в 900 тысяч рублей. Бывший главный пожарный инспектор Кемерово Григорий Терентьев приговорен к 8,5 годам колонии общего режима и штрафу в 120 тысяч. "Государственным обвинителем подано апелляционное представление об изменении приговора и назначении обоим подсудимым дополнительного наказания в виде лишения специальных званий, а Мамонтову А.С. и лишения государственной награды", - сказано в релизе. Кроме того, приговор обжаловал гражданский ответчик в лице МЧС РФ, высказав "позицию о невиновности подсудимых" - этой же точки зрения ведомство придерживалось и в ходе процесса. Также решение суда обжаловали подсудимые и их защитники, исходящие из того, что приговор нужно отменить и оправдать спасательных чиновников по всем составам. Ранее жалобы подали и потерпевшие, считающие назначенное наказание "чрезмерно мягким", а взысканные компенсации морального вреда – заниженными.
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россия
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происшествия, россия, кемерово, александр мамонтов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемеровская область, пожар в торговом центре в кемерово
Происшествия, Россия, Кемерово, Александр Мамонтов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Кемеровская область, Пожар в торговом центре в Кемерово
Экс-начальника ГУМЧС потребовали лишить звания за пожар в "Зимней вишне"

Обвинение потребовало лишить погон экс-главу ГУМЧС Мамонтова за пожар в "Зимней вишне"

© РИА Новости / Максим Серков | Перейти в медиабанкЭкс-глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов во время оглашения приговора по уголовному делу, возбужденному после смертельного пожара в ТРЦ "Зимняя вишня"
Экс-глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов во время оглашения приговора по уголовному делу, возбужденному после смертельного пожара в ТРЦ Зимняя вишня - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Максим Серков
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Экс-глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов во время оглашения приговора по уголовному делу, возбужденному после смертельного пожара в ТРЦ "Зимняя вишня". Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 27 июл – РИА Новости. Государственное обвинение потребовало ужесточить приговор бывшим начальнику кемеровского главка МЧС РФ Александру Мамонтову и его подчиненному Григорию Терентьеву по делу о пожаре в "Зимней вишне", лишив их званий, сообщается на сайте Центрального районного суда города Кемерово.
Бывший начальник кемеровского главка Александр Мамонтов получил 10,5 лет колонии общего режима и штраф в 900 тысяч рублей. Бывший главный пожарный инспектор Кемерово Григорий Терентьев приговорен к 8,5 годам колонии общего режима и штрафу в 120 тысяч.
"Государственным обвинителем подано апелляционное представление об изменении приговора и назначении обоим подсудимым дополнительного наказания в виде лишения специальных званий, а Мамонтову А.С. и лишения государственной награды", - сказано в релизе.
Кроме того, приговор обжаловал гражданский ответчик в лице МЧС РФ, высказав "позицию о невиновности подсудимых" - этой же точки зрения ведомство придерживалось и в ходе процесса. Также решение суда обжаловали подсудимые и их защитники, исходящие из того, что приговор нужно отменить и оправдать спасательных чиновников по всем составам. Ранее жалобы подали и потерпевшие, считающие назначенное наказание "чрезмерно мягким", а взысканные компенсации морального вреда – заниженными.
“Зимняя вишня”: пять лет после трагедии - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
“Зимняя вишня”: пять лет после трагедии
25 марта, 09:31
 
ПроисшествияРоссияКемеровоАлександр МамонтовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кемеровская областьПожар в торговом центре в Кемерово
 
 
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