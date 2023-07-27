https://ria.ru/20230727/povrezhdeniya-1886528005.html

Удары по Одесской области повредили портовую инфраструктуру

Удары по Одесской области повредили портовую инфраструктуру - РИА Новости, 27.07.2023

Удары по Одесской области повредили портовую инфраструктуру

В одном из портов Одесской области получили повреждения административное здание и производственное оборудование, сообщил в Telegram-канале глава областной... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T09:19

2023-07-27T09:19

2023-07-27T10:05

специальная военная операция на украине

в мире

одесская область

украина

черное море

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В одном из портов Одесской области получили повреждения административное здание и производственное оборудование, сообщил в Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Кипер. "Ракетный удар по Одесской области. Цель — портовая инфраструктура. Повреждено оборудование одного из грузовых терминалов", — написал он.Глава общественного совета при областной военной администрации Сергей Братчук, со своей стороны, заявил о попадании в одно из административных зданий порта. "Ракеты <...> были выпущены с подлодки в акватории Черного моря на критически малой высоте, что затруднило их обнаружение", — написал он. Минувшей ночью в большинстве областей в центре, на востоке и юге Украины объявляли воздушную тревогу.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.В ночь на 17 июля киевский режим устроил новый теракт на Крымском мосту. После этого российские вооруженные силы нанесли целую серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.

https://ria.ru/20230727/podpole-1886509221.html

https://ria.ru/20230726/vzryv-1886481981.html

одесская область

украина

черное море

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в мире, одесская область, украина, черное море