Удары по Одесской области повредили портовую инфраструктуру
Глава Одесской ОВА Кипер заявил о повреждении инфраструктуры в порту из-за ракетных ударов
© AP Photo / Kostiantyn LiberovЗернохранилище на территории одесского порта
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Зернохранилище на территории одесского порта. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В одном из портов Одесской области получили повреждения административное здание и производственное оборудование, сообщил в Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Кипер.
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"Ракетный удар по Одесской области. Цель — портовая инфраструктура. Повреждено оборудование одного из грузовых терминалов", — написал он.
Глава общественного совета при областной военной администрации Сергей Братчук, со своей стороны, заявил о попадании в одно из административных зданий порта.
"Ракеты <...> были выпущены с подлодки в акватории Черного моря на критически малой высоте, что затруднило их обнаружение", — написал он.
Минувшей ночью в большинстве областей в центре, на востоке и юге Украины объявляли воздушную тревогу.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
В ночь на 17 июля киевский режим устроил новый теракт на Крымском мосту. После этого российские вооруженные силы нанесли целую серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.