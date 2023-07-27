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Удары по Одесской области повредили портовую инфраструктуру - РИА Новости, 27.07.2023
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09:19 27.07.2023 (обновлено: 10:05 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/povrezhdeniya-1886528005.html
Удары по Одесской области повредили портовую инфраструктуру
Удары по Одесской области повредили портовую инфраструктуру - РИА Новости, 27.07.2023
Удары по Одесской области повредили портовую инфраструктуру
В одном из портов Одесской области получили повреждения административное здание и производственное оборудование, сообщил в Telegram-канале глава областной... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T09:19
2023-07-27T10:05
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
черное море
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В одном из портов Одесской области получили повреждения административное здание и производственное оборудование, сообщил в Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Кипер. &quot;Ракетный удар по Одесской области. Цель — портовая инфраструктура. Повреждено оборудование одного из грузовых терминалов&quot;, — написал он.Глава общественного совета при областной военной администрации Сергей Братчук, со своей стороны, заявил о попадании в одно из административных зданий порта. "Ракеты &lt;...&gt; были выпущены с подлодки в акватории Черного моря на критически малой высоте, что затруднило их обнаружение", — написал он. Минувшей ночью в большинстве областей в центре, на востоке и юге Украины объявляли воздушную тревогу.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.В ночь на 17 июля киевский режим устроил новый теракт на Крымском мосту. После этого российские вооруженные силы нанесли целую серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
https://ria.ru/20230727/podpole-1886509221.html
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в мире, одесская область, украина, черное море
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Черное море
Удары по Одесской области повредили портовую инфраструктуру

Глава Одесской ОВА Кипер заявил о повреждении инфраструктуры в порту из-за ракетных ударов

© AP Photo / Kostiantyn LiberovЗернохранилище на территории одесского порта
Зернохранилище на территории одесского порта - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Зернохранилище на территории одесского порта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В одном из портов Одесской области получили повреждения административное здание и производственное оборудование, сообщил в Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Кипер.
«

"Ракетный удар по Одесской области. Цель — портовая инфраструктура. Повреждено оборудование одного из грузовых терминалов", — написал он.

Глава общественного совета при областной военной администрации Сергей Братчук, со своей стороны, заявил о попадании в одно из административных зданий порта.
"Ракеты <...> были выпущены с подлодки в акватории Черного моря на критически малой высоте, что затруднило их обнаружение", — написал он.
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Минувшей ночью в большинстве областей в центре, на востоке и юге Украины объявляли воздушную тревогу.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
В ночь на 17 июля киевский режим устроил новый теракт на Крымском мосту. После этого российские вооруженные силы нанесли целую серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
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