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Путин рассказал о потерях украинских военных на Запорожском направлении

Путин рассказал о потерях украинских военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 27.07.2023

Путин рассказал о потерях украинских военных на Запорожском направлении

Украина в ходе вчерашних боев на запорожском направлении понесла большие потери личного состава - свыше 200 человек, потери России в 10 раз меньше, заявил... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T15:03

2023-07-27T15:03

2023-07-27T15:11

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Украина в ходе вчерашних боев на запорожском направлении понесла большие потери личного состава - свыше 200 человек, потери России в 10 раз меньше, заявил президент России Владимир Путин."Кроме боевой техники, у противника очень большие потери личного состава - свыше 200 человек. К сожалению, без потерь не обошлось и у нас. Но разница колоссальная, в разы, более, чем в 10 раз у нас меньше, чем у противника", - сказал он журналистам на полях саммита Россия-Африка."Все, что происходило в течение прошедших суток - это яркий пример массового героизма наших солдат и офицеров", - добавил Путин.

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2023

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украина, россия, владимир путин