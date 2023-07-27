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Путин рассказал о потерях украинских военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 27.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:03 27.07.2023 (обновлено: 15:11 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/poteri-1886628472.html
Путин рассказал о потерях украинских военных на Запорожском направлении
Путин рассказал о потерях украинских военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 27.07.2023
Путин рассказал о потерях украинских военных на Запорожском направлении
Украина в ходе вчерашних боев на запорожском направлении понесла большие потери личного состава - свыше 200 человек, потери России в 10 раз меньше, заявил... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T15:03
2023-07-27T15:11
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Украина в ходе вчерашних боев на запорожском направлении понесла большие потери личного состава - свыше 200 человек, потери России в 10 раз меньше, заявил президент России Владимир Путин."Кроме боевой техники, у противника очень большие потери личного состава - свыше 200 человек. К сожалению, без потерь не обошлось и у нас. Но разница колоссальная, в разы, более, чем в 10 раз у нас меньше, чем у противника", - сказал он журналистам на полях саммита Россия-Африка."Все, что происходило в течение прошедших суток - это яркий пример массового героизма наших солдат и офицеров", - добавил Путин.
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украина, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о потерях украинских военных на Запорожском направлении

Путин: ВСУ в ходе вчерашних боев на Запорожском направлении потеряли более 200 солдат

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Украина в ходе вчерашних боев на запорожском направлении понесла большие потери личного состава - свыше 200 человек, потери России в 10 раз меньше, заявил президент России Владимир Путин.
"Кроме боевой техники, у противника очень большие потери личного состава - свыше 200 человек. К сожалению, без потерь не обошлось и у нас. Но разница колоссальная, в разы, более, чем в 10 раз у нас меньше, чем у противника", - сказал он журналистам на полях саммита Россия-Африка.
"Все, что происходило в течение прошедших суток - это яркий пример массового героизма наших солдат и офицеров", - добавил Путин.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир Путин
 
 
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