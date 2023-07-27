https://ria.ru/20230727/poteri-1886611187.html

Киев потерял более 35 боевиков на Купянском направлении

Киев потерял более 35 боевиков на Купянском направлении - РИА Новости, 27.07.2023

Киев потерял более 35 боевиков на Купянском направлении

На Купянском направлении российские войска заняли более выгодные позиции, продолжая наступательные действия западнее населенного пункта Куземовка ЛНР, потери... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T14:09

2023-07-27T14:09

2023-07-27T14:31

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. На Купянском направлении российские войска заняли более выгодные позиции, продолжая наступательные действия западнее населенного пункта Куземовка ЛНР, потери противника составили более 35 украинских военнослужащих и самоходка "Гвоздика", сообщили в сводке Минобороны РФ."На Купянском направлении штурмовые отряды 7-го мотострелкового полка "Западной" группировки войск, продолжая наступательные действия западнее населенного пункта Куземовка Луганской народной республики, заняли более выгодные позиции", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям украинских войск в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка Харьковской области, Стельмаховка и Новоселовское ЛНР."Потери противника составили более 35 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230727/poteri-1886611429.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность