https://ria.ru/20230727/poteri-1886611187.html
Киев потерял более 35 боевиков на Купянском направлении
Киев потерял более 35 боевиков на Купянском направлении - РИА Новости, 27.07.2023
Киев потерял более 35 боевиков на Купянском направлении
На Купянском направлении российские войска заняли более выгодные позиции, продолжая наступательные действия западнее населенного пункта Куземовка ЛНР, потери... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T14:09
2023-07-27T14:09
2023-07-27T14:31
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. На Купянском направлении российские войска заняли более выгодные позиции, продолжая наступательные действия западнее населенного пункта Куземовка ЛНР, потери противника составили более 35 украинских военнослужащих и самоходка "Гвоздика", сообщили в сводке Минобороны РФ."На Купянском направлении штурмовые отряды 7-го мотострелкового полка "Западной" группировки войск, продолжая наступательные действия западнее населенного пункта Куземовка Луганской народной республики, заняли более выгодные позиции", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям украинских войск в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка Харьковской области, Стельмаховка и Новоселовское ЛНР."Потери противника составили более 35 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230727/poteri-1886611429.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Киев потерял более 35 боевиков на Купянском направлении
Отряды западной группы ВС России заняли более выгодные позиции на Купянском направлении