https://ria.ru/20230727/posledstviya-1886513923.html

Будут серьезные последствия. В Китае пригрозили "заблуждающейся" Америке

Будут серьезные последствия. В Китае пригрозили "заблуждающейся" Америке - РИА Новости, 27.07.2023

Будут серьезные последствия. В Китае пригрозили "заблуждающейся" Америке

Китай стал сильнее и сможет ответить на агрессивную внешнюю политику США, говорится в статье Global Times. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T06:10

2023-07-27T06:10

2023-07-27T12:35

в мире

китай

сша

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Китай стал сильнее и сможет ответить на агрессивную внешнюю политику США, говорится в статье Global Times.В материале отметили, что некоторые американские политики извлекли из Корейской войны совершенно неправильно уроки и используют их, чтобы "ввести в заблуждение" политику Штатов на международной арене, подталкивая Вашингтон к разжиганию кризисов и войн."Самая большая разница между нынешним временем и эпохой Корейской войны заключается в том, что мощь Китая значительно возросла. Последствия ущемления интересов безопасности и национального суверенитета КНР, несомненно, будут гораздо более серьезными", — написали в газете.В статье подчеркнули, что Корейская война стала "крупнейшим поражением американской армии в истории", и США, похоже, повторяют старые ошибки.

https://ria.ru/20230711/metall-1883322920.html

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, китай, сша