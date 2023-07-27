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Будут серьезные последствия. В Китае пригрозили "заблуждающейся" Америке - РИА Новости, 27.07.2023
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06:10 27.07.2023 (обновлено: 12:35 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/posledstviya-1886513923.html
Будут серьезные последствия. В Китае пригрозили "заблуждающейся" Америке
Будут серьезные последствия. В Китае пригрозили "заблуждающейся" Америке - РИА Новости, 27.07.2023
Будут серьезные последствия. В Китае пригрозили "заблуждающейся" Америке
Китай стал сильнее и сможет ответить на агрессивную внешнюю политику США, говорится в статье Global Times. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T06:10
2023-07-27T12:35
в мире
китай
сша
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Китай стал сильнее и сможет ответить на агрессивную внешнюю политику США, говорится в статье Global Times.В материале отметили, что некоторые американские политики извлекли из Корейской войны совершенно неправильно уроки и используют их, чтобы "ввести в заблуждение" политику Штатов на международной арене, подталкивая Вашингтон к разжиганию кризисов и войн."Самая большая разница между нынешним временем и эпохой Корейской войны заключается в том, что мощь Китая значительно возросла. Последствия ущемления интересов безопасности и национального суверенитета КНР, несомненно, будут гораздо более серьезными", — написали в газете.В статье подчеркнули, что Корейская война стала "крупнейшим поражением американской армии в истории", и США, похоже, повторяют старые ошибки.
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в мире, китай, сша
В мире, Китай, США
Будут серьезные последствия. В Китае пригрозили "заблуждающейся" Америке

GT: Китай стал значительно сильнее и сможет ответить на агрессивные действия США

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВоеннослужащие Народно-освободительной армии Китая
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Китай стал сильнее и сможет ответить на агрессивную внешнюю политику США, говорится в статье Global Times.
В материале отметили, что некоторые американские политики извлекли из Корейской войны совершенно неправильно уроки и используют их, чтобы "ввести в заблуждение" политику Штатов на международной арене, подталкивая Вашингтон к разжиганию кризисов и войн.
"Самая большая разница между нынешним временем и эпохой Корейской войны заключается в том, что мощь Китая значительно возросла. Последствия ущемления интересов безопасности и национального суверенитета КНР, несомненно, будут гораздо более серьезными", — написали в газете.
В статье подчеркнули, что Корейская война стала "крупнейшим поражением американской армии в истории", и США, похоже, повторяют старые ошибки.
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