https://ria.ru/20230727/polyak-1886624492.html
Пьяный поляк пришел извиняться в полицию с букетом из конопли
Пьяный поляк пришел извиняться в полицию с букетом из конопли - РИА Новости, 27.07.2023
Пьяный поляк пришел извиняться в полицию с букетом из конопли
Сильно нетрезвый житель Польши пришел в полицию, чтобы попросить прощения, в руках у него был букет из конопли, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T14:47
2023-07-27T14:47
2023-07-27T14:47
польша
лодзинское воеводство
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ВАРШАВА, 27 июл - РИА Новости. Сильно нетрезвый житель Польши пришел в полицию, чтобы попросить прощения, в руках у него был букет из конопли, сообщает радиостанция RMF FM. "В районный отдел полиции в Ленчице (Лодзинское воеводство) пришел 38-летний мужчина, который заявил, что хочет извиниться. В руках он держал 45-сантиметровый куст марихуаны", - говорится в сообщении. За что мужчина пришел извиняться не сообщается, однако в его организме оказалось около трех промилле алкоголя. В квартире посетителя полицейские обнаружили еще 18 кустов конопли в разных фазах роста. За выращивание конопли ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
https://ria.ru/20230720/polsha-1885356829.html
польша
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польша, лодзинское воеводство
Польша, Лодзинское воеводство
Пьяный поляк пришел извиняться в полицию с букетом из конопли
В польском Ленчице в полицию с букетом из конопли пришел мужчина, который решил извиниться