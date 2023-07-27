https://ria.ru/20230727/polyak-1886624492.html

Пьяный поляк пришел извиняться в полицию с букетом из конопли

Пьяный поляк пришел извиняться в полицию с букетом из конопли - РИА Новости, 27.07.2023

Пьяный поляк пришел извиняться в полицию с букетом из конопли

Сильно нетрезвый житель Польши пришел в полицию, чтобы попросить прощения, в руках у него был букет из конопли, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T14:47

2023-07-27T14:47

2023-07-27T14:47

польша

лодзинское воеводство

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ВАРШАВА, 27 июл - РИА Новости. Сильно нетрезвый житель Польши пришел в полицию, чтобы попросить прощения, в руках у него был букет из конопли, сообщает радиостанция RMF FM. "В районный отдел полиции в Ленчице (Лодзинское воеводство) пришел 38-летний мужчина, который заявил, что хочет извиниться. В руках он держал 45-сантиметровый куст марихуаны", - говорится в сообщении. За что мужчина пришел извиняться не сообщается, однако в его организме оказалось около трех промилле алкоголя. В квартире посетителя полицейские обнаружили еще 18 кустов конопли в разных фазах роста. За выращивание конопли ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

https://ria.ru/20230720/polsha-1885356829.html

польша

лодзинское воеводство

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польша, лодзинское воеводство