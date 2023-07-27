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"Разнесут в пух и прах". В США раскрыли план операции Польши на Украине - РИА Новости, 27.07.2023
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00:46 27.07.2023 (обновлено: 12:18 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/polsha-1886504040.html
"Разнесут в пух и прах". В США раскрыли план операции Польши на Украине
"Разнесут в пух и прах". В США раскрыли план операции Польши на Украине - РИА Новости, 27.07.2023
"Разнесут в пух и прах". В США раскрыли план операции Польши на Украине
Польша сравняет Львов с землей, если США одобрят Варшаве операцию по захвату Западной Украины, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T00:46
2023-07-27T12:18
в мире
польша
львов
украина
сша
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Польша сравняет Львов с землей, если США одобрят Варшаве операцию по захвату Западной Украины, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted.&quot;Если мы решим шепнуть полякам: мол, хорошо, за дело, пересеките границу, идите до Львова. &lt;…&gt; Что произойдет? Я думаю, что Львов легко сравняют с землей&quot;, — сказал он.По его мнению, украинских военных на этом направлении "разнесут в пух и прах", если у них не окажется мощной противовоздушной и противоракетной обороны.Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Польша рассматривает вопрос установления контроля над Западной Украиной через размещение там своих войск. Президент России Владимир Путин поручил главе СВР отслеживать планы Варшавы в отношении соседней страны.
https://ria.ru/20230723/ukraina-1885794886.html
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в мире, польша, львов, украина, сша
В мире, Польша, Львов, Украина, США
"Разнесут в пух и прах". В США раскрыли план операции Польши на Украине

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор отметил риск полного уничтожения Львова

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольские военные
Польские военные - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Польша сравняет Львов с землей, если США одобрят Варшаве операцию по захвату Западной Украины, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted.
«

"Если мы решим шепнуть полякам: мол, хорошо, за дело, пересеките границу, идите до Львова. <…> Что произойдет? Я думаю, что Львов легко сравняют с землей", — сказал он.

По его мнению, украинских военных на этом направлении "разнесут в пух и прах", если у них не окажется мощной противовоздушной и противоракетной обороны.
Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Польша рассматривает вопрос установления контроля над Западной Украиной через размещение там своих войск. Президент России Владимир Путин поручил главе СВР отслеживать планы Варшавы в отношении соседней страны.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
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23 июля, 13:46
 
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