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Россия рассчитывает на расширение сотрудничества с Мозамбиком, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2023
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14:11 27.07.2023 (обновлено: 14:19 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/politika-1886611885.html
Россия рассчитывает на расширение сотрудничества с Мозамбиком, заявил Путин
Россия рассчитывает на расширение сотрудничества с Мозамбиком, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2023
Россия рассчитывает на расширение сотрудничества с Мозамбиком, заявил Путин
Россия разделяет настрой на расширение сотрудничества с Мозамбиком, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T14:11
2023-07-27T14:19
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форум "россия — африка"
в мире
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия разделяет настрой на расширение сотрудничества с Мозамбиком, сообщил президент РФ Владимир Путин."Россию и Мозамбик связывают прочные узы дружбы и сотрудничества, которые сформированы еще во времена борьбы мозамбикского народа за свою независимость, а дипотношения установлены в 1975 году. Мы ценим и разделяем ваш настрой, уважаемый господин президент, на дальнейшее укрепление многоплановых связей между нашими странами и народами", - сказал Путин на встрече с лидером Мозамбика Филипе Ньюси.Россия рассчитывает на координацию действий с Мозамбиком на площадке ООН, включая работу Совета безопасности организации, добавил Путин."Ценим, уважаемый господин президент, конструктивное взаимодействие с Мозамбиком на международной арене, включая поддержку мозамбикскими коллегами российских инициатив в Организации Объединенных Наций. В 2023-2024 годах Мозамбик является непостоянным членом Совета безопасности ООН. Рассчитываем на дальнейшую координацию наших действий в Совбезе, эффективное взаимодействие в решении важных, глобальных и региональных проблем", - сказал Путин на встрече с лидером Мозамбика на саммите "Россия - Африка".Он добавил, что консультации по проблематике организованы внешнеполитическими ведомствами.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
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россия, оон, форум "россия — африка", в мире
Россия, ООН, Форум "Россия — Африка", В мире
Россия рассчитывает на расширение сотрудничества с Мозамбиком, заявил Путин

Президент Путин: Россия рассчитывает на расширение сотрудничества с Мозамбиком в ООН

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка"
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия разделяет настрой на расширение сотрудничества с Мозамбиком, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Россию и Мозамбик связывают прочные узы дружбы и сотрудничества, которые сформированы еще во времена борьбы мозамбикского народа за свою независимость, а дипотношения установлены в 1975 году. Мы ценим и разделяем ваш настрой, уважаемый господин президент, на дальнейшее укрепление многоплановых связей между нашими странами и народами", - сказал Путин на встрече с лидером Мозамбика Филипе Ньюси.
Россия рассчитывает на координацию действий с Мозамбиком на площадке ООН, включая работу Совета безопасности организации, добавил Путин.
"Ценим, уважаемый господин президент, конструктивное взаимодействие с Мозамбиком на международной арене, включая поддержку мозамбикскими коллегами российских инициатив в Организации Объединенных Наций. В 2023-2024 годах Мозамбик является непостоянным членом Совета безопасности ООН. Рассчитываем на дальнейшую координацию наших действий в Совбезе, эффективное взаимодействие в решении важных, глобальных и региональных проблем", - сказал Путин на встрече с лидером Мозамбика на саммите "Россия - Африка".
Он добавил, что консультации по проблематике организованы внешнеполитическими ведомствами.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
Президент РФ Владимир Путин и президент Мозамбика Филипе Ньюси во время встречи - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Межгосударственные отношения России и Мозамбика
00:55
 
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