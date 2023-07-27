https://ria.ru/20230727/politika-1886611885.html

Россия рассчитывает на расширение сотрудничества с Мозамбиком, заявил Путин

Россия рассчитывает на расширение сотрудничества с Мозамбиком, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2023

Россия рассчитывает на расширение сотрудничества с Мозамбиком, заявил Путин

Россия разделяет настрой на расширение сотрудничества с Мозамбиком, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T14:11

2023-07-27T14:11

2023-07-27T14:19

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия разделяет настрой на расширение сотрудничества с Мозамбиком, сообщил президент РФ Владимир Путин."Россию и Мозамбик связывают прочные узы дружбы и сотрудничества, которые сформированы еще во времена борьбы мозамбикского народа за свою независимость, а дипотношения установлены в 1975 году. Мы ценим и разделяем ваш настрой, уважаемый господин президент, на дальнейшее укрепление многоплановых связей между нашими странами и народами", - сказал Путин на встрече с лидером Мозамбика Филипе Ньюси.Россия рассчитывает на координацию действий с Мозамбиком на площадке ООН, включая работу Совета безопасности организации, добавил Путин."Ценим, уважаемый господин президент, конструктивное взаимодействие с Мозамбиком на международной арене, включая поддержку мозамбикскими коллегами российских инициатив в Организации Объединенных Наций. В 2023-2024 годах Мозамбик является непостоянным членом Совета безопасности ООН. Рассчитываем на дальнейшую координацию наших действий в Совбезе, эффективное взаимодействие в решении важных, глобальных и региональных проблем", - сказал Путин на встрече с лидером Мозамбика на саммите "Россия - Африка".Он добавил, что консультации по проблематике организованы внешнеполитическими ведомствами.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.

https://ria.ru/20230727/mozambik-1886203324.html

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россия, оон, форум "россия — африка", в мире