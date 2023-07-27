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Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 27.07.2023
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08:20 27.07.2023 (обновлено: 08:21 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/pogoda-1886521909.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 27.07.2023
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, вечером местами с грозами, низкое давление и до плюс 26 ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T08:20
2023-07-27T08:21
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, вечером местами с грозами, низкое давление и до плюс 26 ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня столица будет находиться под влиянием атмосферного фронта, связанного с очередным южным циклоном. В Москве ожидается облачная с прояснениями погода, утром и во второй половине дня, примерно после 15-16 часов, пройдут кратковременные дожди, вечером местами с грозами. Днем в Москве плюс 24 - плюс 26, в Подмосковье плюс 22 - плюс 27, на юге и востоке области местами до плюс 30", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается восточный, 3-8 метров в секунду, при грозах вечером порывистый. Атмосферное давление немного понизится, к вечеру барометры покажут 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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московская область (подмосковье)
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Синоптик Леус: кратковременные дожди, грозы и до плюс 26 ожидаются в Москве в четверг

© РИА Новости / Максим БлиновМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, вечером местами с грозами, низкое давление и до плюс 26 ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"Сегодня столица будет находиться под влиянием атмосферного фронта, связанного с очередным южным циклоном. В Москве ожидается облачная с прояснениями погода, утром и во второй половине дня, примерно после 15-16 часов, пройдут кратковременные дожди, вечером местами с грозами. Днем в Москве плюс 24 - плюс 26, в Подмосковье плюс 22 - плюс 27, на юге и востоке области местами до плюс 30", - рассказал Леус.
По его словам, ветер ожидается восточный, 3-8 метров в секунду, при грозах вечером порывистый. Атмосферное давление немного понизится, к вечеру барометры покажут 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусПогода
 
 
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