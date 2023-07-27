https://ria.ru/20230727/poezda-1886643733.html
Пассажиры РЖД смогут протестировать систему биометрии в поездах
Пассажиры РЖД смогут протестировать систему биометрии в поездах - РИА Новости, 27.07.2023
Пассажиры РЖД смогут протестировать систему биометрии в поездах
Пассажиры РЖД смогут принять участие в эксперименте по использованию биометрии для посадки пассажиров на поезда дальнего следования, для этого нужно... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T15:52
2023-07-27T15:52
2023-07-27T16:05
технологии
евгений чаркин
новости - туризм
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пассажиры РЖД смогут принять участие в эксперименте по использованию биометрии для посадки пассажиров на поезда дальнего следования, для этого нужно зарегистрировать свои данные - сфотографироваться и записать голос - в "Единой биометрической системе" (ГИС ЕБС), рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ), оператора системы. В Минцифры сообщили РИА Новости, что совместно с Минтрансом, РЖД и ЦБТ прорабатывают возможность применения биометрии для подтверждения личности при посадке на поезд. Это позволит избежать ситуаций, когда пассажир забыл паспорт и не смог сесть в поезд, повысит удобство и скорость идентификации пассажиров без предъявления паспорта. "Для участия в пилоте нужно будет только зарегистрировать данные в ГИС ЕБС (сфотографироваться и записать голос) и дать согласие на использование этих данных. Другие детали проекта и план его реализации прорабатываются", - сообщили в пресс-службе. В ЦБТ подчеркнули, что биометрия не станет обязательным требованием, подключение к системе - добровольный выбор каждого, однако ее использование сможет "существенно повысить удобство получения услуг, в том числе на транспорте". "В случае с посадкой на поезд биометрия поможет ускорить клиентский путь и сократит очереди: проводникам не нужно будет тратить время на ручной ввод данных. Также проверка по биометрии может помочь сесть на поезд, если, например, гражданин забыл или потерял бумажные документы", - добавили в пресс-службе ЦБТ. Ранее в четверг замгендиректора РЖД Евгений Чаркин сообщил РИА Новости, что компания рассматривает возможность тестирования посадки в поезд дальнего следования по биометрии для пассажиров "Сапсана".
https://ria.ru/20230703/biometriya-1881812080.html
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РИА Новости
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технологии, евгений чаркин, новости - туризм
Технологии, Евгений Чаркин, Новости - Туризм
Пассажиры РЖД смогут протестировать систему биометрии в поездах
ЦБТ: пассажиры РЖД смогут протестировать систему биометрии в поездах дальнего следования
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Пассажиры РЖД смогут принять участие в эксперименте по использованию биометрии для посадки пассажиров на поезда дальнего следования, для этого нужно зарегистрировать свои данные - сфотографироваться и записать голос - в "Единой биометрической системе" (ГИС ЕБС), рассказали РИА Новости в пресс-службе
Центра биометрических технологий (ЦБТ), оператора системы.
В Минцифры сообщили РИА Новости, что совместно с Минтрансом, РЖД и ЦБТ прорабатывают возможность применения биометрии для подтверждения личности при посадке на поезд. Это позволит избежать ситуаций, когда пассажир забыл паспорт и не смог сесть в поезд, повысит удобство и скорость идентификации пассажиров без предъявления паспорта.
"Для участия в пилоте нужно будет только зарегистрировать данные в ГИС ЕБС (сфотографироваться и записать голос) и дать согласие на использование этих данных. Другие детали проекта и план его реализации прорабатываются", - сообщили в пресс-службе.
В ЦБТ подчеркнули, что биометрия не станет обязательным требованием, подключение к системе - добровольный выбор каждого, однако ее использование сможет "существенно повысить удобство получения услуг, в том числе на транспорте".
"В случае с посадкой на поезд биометрия поможет ускорить клиентский путь и сократит очереди: проводникам не нужно будет тратить время на ручной ввод данных. Также проверка по биометрии может помочь сесть на поезд, если, например, гражданин забыл или потерял бумажные документы", - добавили в пресс-службе ЦБТ.
Ранее в четверг замгендиректора РЖД Евгений Чаркин
сообщил РИА Новости, что компания рассматривает возможность тестирования посадки в поезд дальнего следования по биометрии для пассажиров "Сапсана".
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