https://ria.ru/20230727/podpole-1886509221.html
Подполье раскрыло новые данные об ударах по наемникам в Николаеве
Подполье раскрыло новые данные об ударах по наемникам в Николаеве - РИА Новости, 27.07.2023
Подполье раскрыло новые данные об ударах по наемникам в Николаеве
Россия уничтожила как минимум четыре места расположения иностранных наемников на южном побережье Украины в ответ на теракт на Крымском мосту, сообщил РИА... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T03:08
2023-07-27T03:08
2023-07-27T05:00
специальная военная операция на украине
одесса
николаевская область
николаев (украина)
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. Россия уничтожила как минимум четыре места расположения иностранных наемников на южном побережье Украины в ответ на теракт на Крымском мосту, сообщил РИА Новости активист подполья.Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев говорил только об одном попадании — по гостинице "Ингул", где базировались иностранные наемники и военные ВСУ. Теперь появилась информация еще о трех аналогичных базах, ликвидированных российскими ударами."Прилетела ракета по курорту Коблево (находится в Николаевской области на побережье Черного моря между Одессой и Очаковым), туда с началом СВО заселили в дома отдыха иностранных наемников и нациков с западной Украины", — сказал собеседник агентства. По данным подпольщика, также произошло попадание в районе отеля "Кристалл" и базы отдыха "Голубой Факел" (находится в том же районе на черноморском побережье Николаевской области). Он рассказал, что украинские военные сразу перекрыли дорогу к месту разбитого расположения боевиков, но разбирать завалы никто не бросился, так как боялись повторного удара по тому же объекту."Пока несколько часов ждали, количество жертв увеличилось в разы. Трупы вывозили почти два дня в тентовых грузовиках на Одессу, особо с упаковкой трупов никто не заморачивался, поэтому их складывали, как мешки с картошкой, друг на друга", — сказал активист, уточнив, что оцепление сняли только через два дня.Он также рассказал подробности удара по расположению наемников в гостинице "Ингул" 20 июля."Туда вначале прилетела четко российская ракета, а потом ракета украинского ПВО. Разбирали завалы тоже долго, и оцепление сняли ближе к 12.00 21 июля", — сказал подпольщик.Ранее активисты уже сообщали о поражении в Николаеве судоремонтного завода "Нибулон", морского порта "Ника-Тера" и нефтебазы в районе ЮТЗ.Минобороны заявляло об ударах возмездия за теракт на Крымском мосту по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров, а также объектам топливной инфраструктуры и складам вооружения ВСУ в районах Одессы, Ильичевска и Николаева.
https://ria.ru/20230726/vsu-1886491761.html
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одесса, николаевская область, николаев (украина), сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Николаевская область, Николаев (Украина), Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье раскрыло новые данные об ударах по наемникам в Николаеве
Николаевское подполье раскрыло новые данные о российских ударах по расположению наемников
ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. Россия уничтожила как минимум четыре места расположения иностранных наемников на южном побережье Украины в ответ на теракт на Крымском мосту, сообщил РИА Новости активист подполья.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
говорил только об одном попадании — по гостинице "Ингул", где базировались иностранные наемники и военные ВСУ
. Теперь появилась информация еще о трех аналогичных базах, ликвидированных российскими ударами.
"Прилетела ракета по курорту Коблево (находится в Николаевской области
на побережье Черного моря
между Одессой
и Очаковым), туда с началом СВО заселили в дома отдыха иностранных наемников и нациков с западной Украины", — сказал собеседник агентства.
По данным подпольщика, также произошло попадание в районе отеля "Кристалл" и базы отдыха "Голубой Факел" (находится в том же районе на черноморском побережье Николаевской области). Он рассказал, что украинские военные сразу перекрыли дорогу к месту разбитого расположения боевиков, но разбирать завалы никто не бросился, так как боялись повторного удара по тому же объекту.
«
"Пока несколько часов ждали, количество жертв увеличилось в разы. Трупы вывозили почти два дня в тентовых грузовиках на Одессу, особо с упаковкой трупов никто не заморачивался, поэтому их складывали, как мешки с картошкой, друг на друга", — сказал активист, уточнив, что оцепление сняли только через два дня.
Он также рассказал подробности удара по расположению наемников в гостинице "Ингул" 20 июля.
"Туда вначале прилетела четко российская ракета, а потом ракета украинского ПВО. Разбирали завалы тоже долго, и оцепление сняли ближе к 12.00 21 июля", — сказал подпольщик.
Ранее активисты уже сообщали о поражении в Николаеве судоремонтного завода "Нибулон", морского порта "Ника-Тера" и нефтебазы в районе ЮТЗ.
Минобороны заявляло об ударах возмездия за теракт на Крымском мосту по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров, а также объектам топливной инфраструктуры и складам вооружения ВСУ в районах Одессы, Ильичевска
и Николаева.
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