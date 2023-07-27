https://ria.ru/20230727/podpole-1886509221.html

Подполье раскрыло новые данные об ударах по наемникам в Николаеве

Подполье раскрыло новые данные об ударах по наемникам в Николаеве - РИА Новости, 27.07.2023

Подполье раскрыло новые данные об ударах по наемникам в Николаеве

Россия уничтожила как минимум четыре места расположения иностранных наемников на южном побережье Украины в ответ на теракт на Крымском мосту, сообщил РИА... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T03:08

2023-07-27T03:08

2023-07-27T05:00

специальная военная операция на украине

одесса

николаевская область

николаев (украина)

сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. Россия уничтожила как минимум четыре места расположения иностранных наемников на южном побережье Украины в ответ на теракт на Крымском мосту, сообщил РИА Новости активист подполья.Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев говорил только об одном попадании — по гостинице "Ингул", где базировались иностранные наемники и военные ВСУ. Теперь появилась информация еще о трех аналогичных базах, ликвидированных российскими ударами."Прилетела ракета по курорту Коблево (находится в Николаевской области на побережье Черного моря между Одессой и Очаковым), туда с началом СВО заселили в дома отдыха иностранных наемников и нациков с западной Украины", — сказал собеседник агентства. По данным подпольщика, также произошло попадание в районе отеля "Кристалл" и базы отдыха "Голубой Факел" (находится в том же районе на черноморском побережье Николаевской области). Он рассказал, что украинские военные сразу перекрыли дорогу к месту разбитого расположения боевиков, но разбирать завалы никто не бросился, так как боялись повторного удара по тому же объекту."Пока несколько часов ждали, количество жертв увеличилось в разы. Трупы вывозили почти два дня в тентовых грузовиках на Одессу, особо с упаковкой трупов никто не заморачивался, поэтому их складывали, как мешки с картошкой, друг на друга", — сказал активист, уточнив, что оцепление сняли только через два дня.Он также рассказал подробности удара по расположению наемников в гостинице "Ингул" 20 июля."Туда вначале прилетела четко российская ракета, а потом ракета украинского ПВО. Разбирали завалы тоже долго, и оцепление сняли ближе к 12.00 21 июля", — сказал подпольщик.Ранее активисты уже сообщали о поражении в Николаеве судоремонтного завода "Нибулон", морского порта "Ника-Тера" и нефтебазы в районе ЮТЗ.Минобороны заявляло об ударах возмездия за теракт на Крымском мосту по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров, а также объектам топливной инфраструктуры и складам вооружения ВСУ в районах Одессы, Ильичевска и Николаева.

https://ria.ru/20230726/vsu-1886491761.html

одесса

николаевская область

николаев (украина)

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одесса, николаевская область, николаев (украина), сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность