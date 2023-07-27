Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил поддержку спецоперации со стороны КНДР - РИА Новости, 27.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:53 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/podderzhka-1886716289.html
Путин оценил поддержку спецоперации со стороны КНДР
Путин оценил поддержку спецоперации со стороны КНДР - РИА Новости, 27.07.2023
Путин оценил поддержку спецоперации со стороны КНДР
Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме, посвященной 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне, отметил, что... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T19:53
2023-07-27T19:53
в мире
россия
пхеньян
москва
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_a2413b1484bd1a8d93542f37c429e6d4.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме, посвященной 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне, отметил, что поддержка российской СВО со стороны КНДР и солидарность Пхеньяна с Москвой по ключевым вопросам международной тематики подчеркивают общую решимость противостоять политике Запада, сообщает пресс-служба Кремля. "Твердая поддержка со стороны КНДР специальной военной операции на Украине, солидарность с Россией по ключевым международным вопросам дополнительно подчеркивают нашу общую заинтересованность и решимость противостоять политике коллективного Запада, препятствующего установлению подлинно многополярного, справедливого миропорядка, основанного на приоритете международного права, неделимости безопасности, уважении суверенитета и национальных интересов государств", - говорится в сообщении. Двадцать седьмого июля 1953 года было установлено перемирие, завершившее трехлетнюю войну на Корейском полуострове. КНДР поддерживали Китай и СССР, Южную Корею - США и союзные им страны. Согласно перемирию, между Севером и Югом была организована демилитаризованная зона, однако мирный договор Пхеньян - Сеул так и не был подписан.
https://ria.ru/20230727/delegatsiya-1886626194.html
россия
пхеньян
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_1ea5adc018e632b765aabfa3cbe4dd67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, пхеньян, москва, владимир путин
В мире, Россия, Пхеньян, Москва, Владимир Путин
Путин оценил поддержку спецоперации со стороны КНДР

Путин: поддержка СВО со стороны КНДР подчеркнула решимость противостоять политике Запада

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме, посвященной 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне, отметил, что поддержка российской СВО со стороны КНДР и солидарность Пхеньяна с Москвой по ключевым вопросам международной тематики подчеркивают общую решимость противостоять политике Запада, сообщает пресс-служба Кремля.
"Твердая поддержка со стороны КНДР специальной военной операции на Украине, солидарность с Россией по ключевым международным вопросам дополнительно подчеркивают нашу общую заинтересованность и решимость противостоять политике коллективного Запада, препятствующего установлению подлинно многополярного, справедливого миропорядка, основанного на приоритете международного права, неделимости безопасности, уважении суверенитета и национальных интересов государств", - говорится в сообщении.
Двадцать седьмого июля 1953 года было установлено перемирие, завершившее трехлетнюю войну на Корейском полуострове. КНДР поддерживали Китай и СССР, Южную Корею - США и союзные им страны. Согласно перемирию, между Севером и Югом была организована демилитаризованная зона, однако мирный договор Пхеньян - Сеул так и не был подписан.
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
КНДР может направить военную делегацию в Россию, считает эксперт
Вчера, 14:57
 
В миреРоссияПхеньянМоскваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала