https://ria.ru/20230727/podderzhka-1886716289.html
Путин оценил поддержку спецоперации со стороны КНДР
Путин оценил поддержку спецоперации со стороны КНДР - РИА Новости, 27.07.2023
Путин оценил поддержку спецоперации со стороны КНДР
Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме, посвященной 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне, отметил, что... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T19:53
2023-07-27T19:53
2023-07-27T19:53
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пхеньян
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме, посвященной 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне, отметил, что поддержка российской СВО со стороны КНДР и солидарность Пхеньяна с Москвой по ключевым вопросам международной тематики подчеркивают общую решимость противостоять политике Запада, сообщает пресс-служба Кремля. "Твердая поддержка со стороны КНДР специальной военной операции на Украине, солидарность с Россией по ключевым международным вопросам дополнительно подчеркивают нашу общую заинтересованность и решимость противостоять политике коллективного Запада, препятствующего установлению подлинно многополярного, справедливого миропорядка, основанного на приоритете международного права, неделимости безопасности, уважении суверенитета и национальных интересов государств", - говорится в сообщении. Двадцать седьмого июля 1953 года было установлено перемирие, завершившее трехлетнюю войну на Корейском полуострове. КНДР поддерживали Китай и СССР, Южную Корею - США и союзные им страны. Согласно перемирию, между Севером и Югом была организована демилитаризованная зона, однако мирный договор Пхеньян - Сеул так и не был подписан.
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в мире, россия, пхеньян, москва, владимир путин
В мире, Россия, Пхеньян, Москва, Владимир Путин
Путин оценил поддержку спецоперации со стороны КНДР
Путин: поддержка СВО со стороны КНДР подчеркнула решимость противостоять политике Запада