https://ria.ru/20230727/podderzhka-1886667617.html
РЭЦ наращивает поддержку экспортеров удобрений
РЭЦ наращивает поддержку экспортеров удобрений - РИА Новости, 27.07.2023
РЭЦ наращивает поддержку экспортеров удобрений
Российские экспортеры продолжают наращивать поставки минеральных удобрений в страны Африки, этому способствует в том числе продуктовая линейка Российского... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T16:52
2023-07-27T16:52
2023-07-27T16:59
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
африка
россия
санкт-петербург
зерновая сделка
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские экспортеры продолжают наращивать поставки минеральных удобрений в страны Африки, этому способствует в том числе продуктовая линейка Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ), заявил старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков в рамках сессии "Стабильность рынка удобрений как гарантия ликвидации голода в африканских странах", которая состоялась на экономическом и гуманитарном форуме "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге.Дискуссию открыл президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва."Отечественные удобрения востребованы как для увеличения урожайности, так и для повышения качества сельскохозяйственной продукции. Поддержка экспортеров этого направления - важный фокус работы группы РЭЦ в свете решения вопросов обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Для российских компаний, работающих в этом направлении, нашим основным востребованным продуктом является страхование краткосрочной дебиторской задолженности. Иностранные партнеры же могут воспользоваться услугой по поиску поставщика российских товаров и услуг", – сказал Гусаков.В рамках сессии отметили, что Россия является мировым лидером среди стран-экспортеров удобрений, в сильной зависимости от отечественных поставок находится около 20 зарубежных государств. Российские производители сейчас предпринимают шаги на переориентацию продаж на дружественные рынки, к которым, в том числе, относятся страны африканского континента (в том числе Египет, Кения, Нигерия), где выращивают чай, кофе, цветы, арахис, помидоры, кукурузы и другие сельскохозяйственные продукты.Гусаков затронул тематику увеличения товарооборота между Россией и Африкой и сопутствующие ей актуальные вопросы. Так, требуется развитие расчетов с африканскими контрагентами в валютах, отличных от доллара и евро, а также подключение к альтернативным каналам передачи сообщений между финансовыми институтами. Сейчас часть сделок уже происходит в юанях. В среднесрочной перспективе это может быть рубль. Уже есть первые контракты, которые заключаются в российской национальной валюте. Чтобы системно использовать локальные валюты, нужно наращивать не только финансовую инфраструктуру, но и долю ввозимых из Африки товаров, что позже позволит больше сделок проводить в национальной валюте, а доля финансовых операций в валюте третьих стран постепенно будет уменьшаться.Также дефицит торгового баланса можно компенсировать за счет инвестиций. Та часть финансовых средств, которую компании получат от экспорта в Африку, может быть проинвестирована на континенте.
https://ria.ru/20230724/torgovlya-1886042622.html
африка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), африка, россия, санкт-петербург, зерновая сделка, форум "россия — африка"
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Африка, Россия, Санкт-Петербург, Зерновая сделка, Форум "Россия — Африка"
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские экспортеры продолжают наращивать поставки минеральных удобрений в страны Африки, этому способствует в том числе продуктовая линейка Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ), заявил старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков в рамках сессии "Стабильность рынка удобрений как гарантия ликвидации голода в африканских странах", которая состоялась на экономическом и гуманитарном форуме "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге.
Дискуссию открыл президент Зимбабве
Эммерсон Дамбудзо Мнангагва.
"Отечественные удобрения востребованы как для увеличения урожайности, так и для повышения качества сельскохозяйственной продукции. Поддержка экспортеров этого направления - важный фокус работы группы РЭЦ в свете решения вопросов обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Для российских компаний, работающих в этом направлении, нашим основным востребованным продуктом является страхование краткосрочной дебиторской задолженности. Иностранные партнеры же могут воспользоваться услугой по поиску поставщика российских товаров и услуг", – сказал Гусаков.
В рамках сессии отметили, что Россия является мировым лидером среди стран-экспортеров удобрений, в сильной зависимости от отечественных поставок находится около 20 зарубежных государств. Российские производители сейчас предпринимают шаги на переориентацию продаж на дружественные рынки, к которым, в том числе, относятся страны африканского континента (в том числе Египет
, Кения
, Нигерия
), где выращивают чай, кофе, цветы, арахис, помидоры, кукурузы и другие сельскохозяйственные продукты.
РЭЦ: Персидский залив и Ближний Восток заинтересованы в торговле с Россией
Гусаков затронул тематику увеличения товарооборота между Россией и Африкой и сопутствующие ей актуальные вопросы. Так, требуется развитие расчетов с африканскими контрагентами в валютах, отличных от доллара и евро, а также подключение к альтернативным каналам передачи сообщений между финансовыми институтами. Сейчас часть сделок уже происходит в юанях. В среднесрочной перспективе это может быть рубль. Уже есть первые контракты, которые заключаются в российской национальной валюте. Чтобы системно использовать локальные валюты, нужно наращивать не только финансовую инфраструктуру, но и долю ввозимых из Африки товаров, что позже позволит больше сделок проводить в национальной валюте, а доля финансовых операций в валюте третьих стран постепенно будет уменьшаться.
Также дефицит торгового баланса можно компенсировать за счет инвестиций. Та часть финансовых средств, которую компании получат от экспорта в Африку, может быть проинвестирована на континенте.