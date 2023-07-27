https://ria.ru/20230727/peregovory-1886735938.html

Глава Мордовии провел переговоры с главами компаний из Алжира и Камеруна

Глава Мордовии провел переговоры с главами компаний из Алжира и Камеруна - РИА Новости, 27.07.2023

Глава Мордовии провел переговоры с главами компаний из Алжира и Камеруна

Глава Мордовии Артем Здунов, возглавляющий делегацию республики на международном форуме "Россия - Африка", провел переговоры с руководителями компаний из Алжира РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T22:28

2023-07-27T22:28

2023-07-27T22:28

республика мордовия

камерун

алжир (провинция)

артем здунов

санкт-петербург

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов, возглавляющий делегацию республики на международном форуме "Россия - Африка", провел переговоры с руководителями компаний из Алжира и Камеруна, сообщает пресс-служба правительства региона. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. "Глава Мордовии провел встречу с генеральным директором алжирской государственной компании Global Agri Food Spa Лотфи Боуараарой. Компания занимается аграрным производством, в том числе растениеводством и животноводством, производит удобрения, семена, сельскохозяйственную технику и заинтересована в сотрудничестве с российскими партнерами. Здунов презентовал возможности Мордовии как одного из лидеров в стране по развитию аграрного производства", - говорится в сообщении. Он отметил, что сельское хозяйство занимает важнейшее место в экономике республики - его доля в валовом региональном продукте в 2,5 раза выше среднего показателя по стране. На селе трудится каждый пятый экономически активный житель Мордовии. Республика входит в число регионов-лидеров по производству основных видов продукции в расчете на душу населения. "Глава Мордовии также провел встречу с президентом группы компаний Labacorp (LGC) из Камеруна Бакой Амбиандой. Эта инвестиционная компания имеет интересы в сфере промышленности, сельского хозяйства, энергетики, недвижимости и финансов", - отмечается в сообщении. Как сообщает пресс-служба главы Мордовии, делегация республики проведет еще ряд встреч с представителями стран африканского континента, на которых будут обсуждаться направления сотрудничества в разных сферах и отраслях экономики, в том числе в образовании, промышленности, сельском хозяйстве.

https://ria.ru/20230726/mordoviya-1886427391.html

камерун

алжир (провинция)

санкт-петербург

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камерун, алжир (провинция), артем здунов, санкт-петербург