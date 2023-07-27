https://ria.ru/20230727/peregovory-1886732465.html

Слуцкий заявил, что переговоры с Украиной сейчас невозможны

Слуцкий заявил, что переговоры с Украиной сейчас невозможны - РИА Новости, 27.07.2023

Слуцкий заявил, что переговоры с Украиной сейчас невозможны

Переговоры с Украиной сейчас невозможны, но не по вине России, ранее Киев их использовал для затягивания времени, а потом отказался от этой идеи, сообщил РИА... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T21:54

2023-07-27T21:54

2023-07-27T21:54

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

киев

форум "россия — африка"

леонид слуцкий (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777071103_0:0:2113:1189_1920x0_80_0_0_c5211ebd23b4ea47ce052b28908836e5.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Переговоры с Украиной сейчас невозможны, но не по вине России, ранее Киев их использовал для затягивания времени, а потом отказался от этой идеи, сообщил РИА Новости глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на форуме "Россия-Африка". "Нет. И не по нашей вине", - ответил Слуцкий на вопрос о том, возможны ли сейчас переговоры с Украиной. Политик напомнил, что был одним из переговорщиков с Киевом, назначенных президентом России в 2022 году. "Но мы тогда были не правы, думая о своих контрагентах положительно. Они затягивали время. Но история не терпит сослагательного наклонения… Тогда войска были отведены с киевского, с черниговского направлений, а дальше Зеленский рассказал, что все переговоры и в рамках Минского формата затягивали время", - сообщил Слуцкий. После этого Зеленский издал указ, запрещающий кому-либо вести переговоры с Россией. "Когда они поймут, что проигрывают, они запросят переговоры. А пойдем ли мы на них, мы будем решать сами", - добавил он.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, форум "россия — африка", леонид слуцкий (политик)