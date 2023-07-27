https://ria.ru/20230727/peregovory-1886732465.html
Слуцкий заявил, что переговоры с Украиной сейчас невозможны
Слуцкий заявил, что переговоры с Украиной сейчас невозможны - РИА Новости, 27.07.2023
Слуцкий заявил, что переговоры с Украиной сейчас невозможны
Переговоры с Украиной сейчас невозможны, но не по вине России, ранее Киев их использовал для затягивания времени, а потом отказался от этой идеи, сообщил РИА... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T21:54
2023-07-27T21:54
2023-07-27T21:54
специальная военная операция на украине
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украина
россия
киев
форум "россия — африка"
леонид слуцкий (политик)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Переговоры с Украиной сейчас невозможны, но не по вине России, ранее Киев их использовал для затягивания времени, а потом отказался от этой идеи, сообщил РИА Новости глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на форуме "Россия-Африка". "Нет. И не по нашей вине", - ответил Слуцкий на вопрос о том, возможны ли сейчас переговоры с Украиной. Политик напомнил, что был одним из переговорщиков с Киевом, назначенных президентом России в 2022 году. "Но мы тогда были не правы, думая о своих контрагентах положительно. Они затягивали время. Но история не терпит сослагательного наклонения… Тогда войска были отведены с киевского, с черниговского направлений, а дальше Зеленский рассказал, что все переговоры и в рамках Минского формата затягивали время", - сообщил Слуцкий. После этого Зеленский издал указ, запрещающий кому-либо вести переговоры с Россией. "Когда они поймут, что проигрывают, они запросят переговоры. А пойдем ли мы на них, мы будем решать сами", - добавил он.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
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в мире, украина, россия, киев, форум "россия — африка", леонид слуцкий (политик)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Форум "Россия — Африка", Леонид Слуцкий (политик)
Слуцкий заявил, что переговоры с Украиной сейчас невозможны
Слуцкий заявил, что переговоры с Украиной сейчас невозможны по вине Киева
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Переговоры с Украиной сейчас невозможны, но не по вине России, ранее Киев их использовал для затягивания времени, а потом отказался от этой идеи, сообщил РИА Новости глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на форуме "Россия-Африка".
"Нет. И не по нашей вине", - ответил Слуцкий на вопрос о том, возможны ли сейчас переговоры с Украиной.
Политик напомнил, что был одним из переговорщиков с Киевом, назначенных президентом России в 2022 году.
"Но мы тогда были не правы, думая о своих контрагентах положительно. Они затягивали время. Но история не терпит сослагательного наклонения… Тогда войска были отведены с киевского, с черниговского направлений, а дальше Зеленский рассказал, что все переговоры и в рамках Минского формата затягивали время", - сообщил Слуцкий.
После этого Зеленский издал указ, запрещающий кому-либо вести переговоры с Россией.
"Когда они поймут, что проигрывают, они запросят переговоры. А пойдем ли мы на них, мы будем решать сами", - добавил он.
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