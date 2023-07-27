https://ria.ru/20230727/peerevorot-1886718472.html

Посредники из Нигерии прибыли в Нигер для переговоров с мятежниками

Посредники из Нигерии прибыли в Нигер для переговоров с мятежниками - РИА Новости, 27.07.2023

Посредники из Нигерии прибыли в Нигер для переговоров с мятежниками

Посредники из Нигерии находятся в Нигере для переговоров с мятежниками после переворота в стране, заявил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T20:07

2023-07-27T20:07

2023-07-27T20:07

переворот в нигере — 2023

нигерия

в мире

нигер

форум "россия — африка"

мохамед базум

ниамей

африканский союз

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Посредники из Нигерии находятся в Нигере для переговоров с мятежниками после переворота в стране, заявил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.Председатель Афросоюза заявил на полях саммита "Россия - Африка", что еще не контактировал с мятежниками, однако "на месте есть посредники"."Из Нигерии", - ответил Муса Факи Махамат на уточняющий вопрос, какие посредники находятся на месте.Военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, а границы закрыты. Кроме того, военные заявили, что в Нигере объявлен комендантский час. Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее, а офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им "ультиматум". Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум по-прежнему удерживается в своей резиденции, он в добром здравии, заявил ранее министр иностранных дел страны и исполняющий обязанности главы правительства Асуми Масуду в интервью телеканалу France24.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230727/niger-1886688049.html

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переворот в нигере — 2023, нигерия, в мире, нигер, форум "россия — африка", мохамед базум, ниамей, африканский союз