https://ria.ru/20230727/pasport-1886506004.html

Жителям одного из освобожденных поселков в ЛНР выдали российские паспорта

Жителям одного из освобожденных поселков в ЛНР выдали российские паспорта - РИА Новости, 27.07.2023

Жителям одного из освобожденных поселков в ЛНР выдали российские паспорта

Четырнадцать маломобильных жителей освобожденного в 2022 году поселка Крымское в Луганской Народной Республике получили паспорта РФ, сообщили РИА Новости в МВД... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T01:23

2023-07-27T01:23

2023-07-27T03:14

россия

луганская народная республика

стаханов

валентина казакова

общество

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СЛАВЯНОСЕРБСК (ЛНР), 27 июл - РИА Новости. Четырнадцать маломобильных жителей освобожденного в 2022 году поселка Крымское в Луганской Народной Республике получили паспорта РФ, сообщили РИА Новости в МВД по ЛНР. Ранее в ведомстве сообщили, что 102-летняя жительница Стаханова в ЛНР получила паспорт РФ. "Маломобильные граждане особенно нуждаются во внимании и помощи. Сотрудниками отдела по вопросам миграции ОМВД России "Славяносербский" осуществлена выездная выдача паспортов Российской Федерации 14 жителям населенного пункта Крымское. А жительница села Трехизбенка Галина Павловна, которой в этом году исполнилось 90 лет, не стала дожидаться приезда сотрудников по вопросам миграции домой, а сама пришла в отдел и подала документы", - рассказал представитель ведомства. Он уточнил, что добраться до ближайшего подразделения по вопросам миграции маломобильным гражданам сложно, поэтому сотрудники отдела выезжают на дом к желающим получить паспорта. "Благодаря совместной работе сотрудников полиции, представителей общественности и местных администраций процесс паспортизации жителей республики ускоряется. Большинство жителей села Крымское, особенно граждане старшего поколения, рождены в России. Получить паспорт гражданина материнского государства означает для них обрести необходимую защиту и безопасность. Не сдерживая эмоций, они радуются возвращению домой", - сказал представитель ведомства. В ноябре прошлого года начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что более 80 тысяч жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей получили паспорта РФ. Эти регионы вошли в состав в состав России 30 сентября 2022 года.

https://ria.ru/20230620/pasporta-1879433490.html

россия

луганская народная республика

стаханов

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россия, луганская народная республика, стаханов, валентина казакова, общество