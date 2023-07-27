https://ria.ru/20230727/pasport-1886506004.html
Жителям одного из освобожденных поселков в ЛНР выдали российские паспорта
Жителям одного из освобожденных поселков в ЛНР выдали российские паспорта - РИА Новости, 27.07.2023
Жителям одного из освобожденных поселков в ЛНР выдали российские паспорта
Четырнадцать маломобильных жителей освобожденного в 2022 году поселка Крымское в Луганской Народной Республике получили паспорта РФ, сообщили РИА Новости в МВД... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T01:23
2023-07-27T01:23
2023-07-27T03:14
россия
луганская народная республика
стаханов
валентина казакова
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СЛАВЯНОСЕРБСК (ЛНР), 27 июл - РИА Новости. Четырнадцать маломобильных жителей освобожденного в 2022 году поселка Крымское в Луганской Народной Республике получили паспорта РФ, сообщили РИА Новости в МВД по ЛНР. Ранее в ведомстве сообщили, что 102-летняя жительница Стаханова в ЛНР получила паспорт РФ. "Маломобильные граждане особенно нуждаются во внимании и помощи. Сотрудниками отдела по вопросам миграции ОМВД России "Славяносербский" осуществлена выездная выдача паспортов Российской Федерации 14 жителям населенного пункта Крымское. А жительница села Трехизбенка Галина Павловна, которой в этом году исполнилось 90 лет, не стала дожидаться приезда сотрудников по вопросам миграции домой, а сама пришла в отдел и подала документы", - рассказал представитель ведомства. Он уточнил, что добраться до ближайшего подразделения по вопросам миграции маломобильным гражданам сложно, поэтому сотрудники отдела выезжают на дом к желающим получить паспорта. "Благодаря совместной работе сотрудников полиции, представителей общественности и местных администраций процесс паспортизации жителей республики ускоряется. Большинство жителей села Крымское, особенно граждане старшего поколения, рождены в России. Получить паспорт гражданина материнского государства означает для них обрести необходимую защиту и безопасность. Не сдерживая эмоций, они радуются возвращению домой", - сказал представитель ведомства. В ноябре прошлого года начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что более 80 тысяч жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей получили паспорта РФ. Эти регионы вошли в состав в состав России 30 сентября 2022 года.
https://ria.ru/20230620/pasporta-1879433490.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, луганская народная республика, стаханов, валентина казакова, общество
Россия, Луганская Народная Республика, Стаханов, Валентина Казакова, Общество
Жителям одного из освобожденных поселков в ЛНР выдали российские паспорта
МВД: жителям одного из освобожденных поселков в ЛНР выдали российские паспорта
СЛАВЯНОСЕРБСК (ЛНР), 27 июл - РИА Новости. Четырнадцать маломобильных жителей освобожденного в 2022 году поселка Крымское в Луганской Народной Республике получили паспорта РФ, сообщили РИА Новости в МВД по ЛНР.
Ранее в ведомстве сообщили, что 102-летняя жительница Стаханова
в ЛНР получила паспорт РФ.
"Маломобильные граждане особенно нуждаются во внимании и помощи. Сотрудниками отдела по вопросам миграции ОМВД России "Славяносербский" осуществлена выездная выдача паспортов Российской Федерации 14 жителям населенного пункта Крымское. А жительница села Трехизбенка Галина Павловна, которой в этом году исполнилось 90 лет, не стала дожидаться приезда сотрудников по вопросам миграции домой, а сама пришла в отдел и подала документы", - рассказал представитель ведомства.
Он уточнил, что добраться до ближайшего подразделения по вопросам миграции маломобильным гражданам сложно, поэтому сотрудники отдела выезжают на дом к желающим получить паспорта.
"Благодаря совместной работе сотрудников полиции, представителей общественности и местных администраций процесс паспортизации жителей республики ускоряется. Большинство жителей села Крымское, особенно граждане старшего поколения, рождены в России. Получить паспорт гражданина материнского государства означает для них обрести необходимую защиту и безопасность. Не сдерживая эмоций, они радуются возвращению домой", - сказал представитель ведомства.
В ноябре прошлого года начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова
заявила, что более 80 тысяч жителей ДНР
, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
получили паспорта РФ. Эти регионы вошли в состав в состав России 30 сентября 2022 года.
В ЛНР начали выдавать российские заграничные паспорта