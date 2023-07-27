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Делегация посольства КНР подарила мольберты пандам в Московском зоопарке

Делегация посольства КНР подарила мольберты пандам в Московском зоопарке - РИА Новости, 27.07.2023

Делегация посольства КНР подарила мольберты пандам в Московском зоопарке

Делегация посольства КНР посетила Московский зоопарк в преддверии празднования дня рождения панд, животным подарили мольберты и принадлежности для живописи,... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T20:53

2023-07-27T20:53

2023-07-27T21:45

хорошие новости

китай

россия

светлана акулова

московский зоопарк

общество

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Делегация посольства КНР посетила Московский зоопарк в преддверии празднования дня рождения панд, животным подарили мольберты и принадлежности для живописи, сообщила гендиректор зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале. "Сегодня Московский зоопарк с дружественным визитом посетила делегация посольства КНР во главе с супругой посла — госпожой Гао Янь", — написала Акулова.Для гостей провели экскурсию по зоопарку, в том числе делегация посетила приехавших из КНР панд Диндин и Жуи. "В преддверии празднования дня рождения панд делегация преподнесла для них подарок — два мольберта и разные принадлежности для живописи. Мы же, в свою очередь, подарили посольству рисунки наших талантливых художников Диндин и Жуи", — добавила Акулова. Панд передали Московскому зоопарку в 2019 году в честь 70-летия дипломатических отношений России и Китая на 15 лет в рамках программы по сохранению, защите и исследованию больших панд. Самец Жуи родился в 2016-м, а самка Диндин — в 2017-м. Панды жили отдельно друг от друга, и только летом 2023 года их решили познакомить, когда Жуи и Диндин достигли половой и физиологической зрелости. В случае если у них появится потомство, его отправят на родину — в Китай.

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китай, россия, светлана акулова, московский зоопарк, общество