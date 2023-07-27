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Биография Игоря Панченко
Биография Игоря Панченко - РИА Новости, 27.07.2023
Биография Игоря Панченко
Российский государственный деятель Игорь Владимирович Панченко родился 18 мая 1963 года в городе Алексине Тульской области. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T10:47
2023-07-27T10:47
2023-07-27T10:47
справки
тульская область
игорь панченко
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Российский государственный деятель Игорь Владимирович Панченко родился 18 мая 1963 года в городе Алексине Тульской области.В 1985 году окончил Тульский политехнический институт (ныне в составе Тульского государственного университета) по специальности "технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты", получил квалификацию инженера-механика. Кандидат технических наук. С 1985 года почти 30 лет проработал на Алексинском заводе "Тяжпромарматура" (производство нефтегазового оборудования), где прошел путь от инженера-технолога до генерального директора (был назначен в 2000 году).В 2004 году Панченко был избран депутатом Тульской областной думы IV созыва, возглавлял комитет по бюджету и финансам. В 2009 году был переизбран, занимал пост председателя областной думы.С сентября 2014 года – сенатор Совета Федерации, был представителем от законодательного органа государственной власти Тульской области. Был членом Комитета Совета Федерации по экономической политике.26 июля 2023 года Игорь Панченко скончался после продолжительной болезни. Игорь Панченко – заслуженный машиностроитель РФ (2006). Был награжден орденом Почета (2012). Являлся лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники.Был почетным гражданином Тульской области, города Алексина и Алексинского района.Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, тульская область, игорь панченко
Справки, Тульская область, Игорь Панченко
Российский государственный деятель Игорь Владимирович Панченко родился 18 мая 1963 года
в городе Алексине Тульской области.
В 1985 году окончил Тульский политехнический институт (ныне в составе Тульского государственного университета) по специальности "технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты", получил
квалификацию инженера-механика. Кандидат технических наук.
С 1985 года почти 30 лет проработал
на Алексинском заводе "Тяжпромарматура" (производство нефтегазового оборудования), где прошел путь от инженера-технолога до генерального директора (был назначен в 2000 году).
В 2004 году Панченко был избран депутатом Тульской областной думы IV созыва, возглавлял комитет по бюджету и финансам. В 2009 году был переизбран, занимал пост председателя областной думы.
С сентября 2014 года
– сенатор Совета Федерации, был представителем от законодательного органа государственной власти Тульской области. Был членом Комитета Совета Федерации по экономической политике.
26 июля 2023 года Игорь Панченко скончался
после продолжительной болезни.
Игорь Панченко – заслуженный машиностроитель РФ (2006
).
Был награжден орденом Почета (2012
). Являлся лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники.
Был почетным гражданином Тульской области, города Алексина и Алексинского района.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников