https://ria.ru/20230727/panchenko-1886543140.html

Биография Игоря Панченко

Биография Игоря Панченко - РИА Новости, 27.07.2023

Биография Игоря Панченко

Российский государственный деятель Игорь Владимирович Панченко родился 18 мая 1963 года в городе Алексине Тульской области. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T10:47

2023-07-27T10:47

2023-07-27T10:47

справки

тульская область

игорь панченко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886542151_0:101:1850:1142_1920x0_80_0_0_48264332c7e7ef3f4dec2aab9a6c06ea.jpg

Российский государственный деятель Игорь Владимирович Панченко родился 18 мая 1963 года в городе Алексине Тульской области.В 1985 году окончил Тульский политехнический институт (ныне в составе Тульского государственного университета) по специальности "технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты", получил квалификацию инженера-механика. Кандидат технических наук. С 1985 года почти 30 лет проработал на Алексинском заводе "Тяжпромарматура" (производство нефтегазового оборудования), где прошел путь от инженера-технолога до генерального директора (был назначен в 2000 году).В 2004 году Панченко был избран депутатом Тульской областной думы IV созыва, возглавлял комитет по бюджету и финансам. В 2009 году был переизбран, занимал пост председателя областной думы.С сентября 2014 года – сенатор Совета Федерации, был представителем от законодательного органа государственной власти Тульской области. Был членом Комитета Совета Федерации по экономической политике.26 июля 2023 года Игорь Панченко скончался после продолжительной болезни. Игорь Панченко – заслуженный машиностроитель РФ (2006). Был награжден орденом Почета (2012). Являлся лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники.Был почетным гражданином Тульской области, города Алексина и Алексинского района.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, тульская область, игорь панченко