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В Луганске развесили бумажных голубей в память о погибших детях Донбасса

В Луганске развесили бумажных голубей в память о погибших детях Донбасса - РИА Новости, 27.07.2023

В Луганске развесили бумажных голубей в память о погибших детях Донбасса

Школьники и студенты Луганской Народной Республики развесили в одном из парков Луганска сделанных своими руками белых голубей из бумаги - акция организована в... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T19:01

2023-07-27T19:01

2023-07-27T19:56

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

луганск

денис пушилин

леонид пасечник

донбасс

происшествия

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ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Школьники и студенты Луганской Народной Республики развесили в одном из парков Луганска сделанных своими руками белых голубей из бумаги - акция организована в память о погибших детях Донбасса, передает корреспондент РИА Новости. В соседней Донецкой Народной Республике 27 июля установлена траурная дата, "День памяти детей — жертв войны в Донбассе". Руководитель региона Денис Пушилин заявил в четверг, что с 2014 года от украинских снарядов там погибли 228 детей. Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что за время конфликта в Донбассе в республике погибло 58 детей. "Испокон веков белый голубь считается символом мира. Молодежь Луганской Народной Республики на мастер-классе изготовила белых голубей, мы развешиваем их на деревьях в память о погибших детях Донбасса. Надеемся, что скоро на нашей земле наступит мир и перестанут гибнуть маленькие ангелы", - рассказала журналистам во время проведения акции специалист министерства молодежной политики ЛНР Ирина Шмырина. По словам детей и подростков, принимавших участие в мероприятии, больше всего они мечтают о том, чтоб закончилась война. Траурные мероприятия проходят в этот день в разных городах республики. В память о погибших детях жители ЛНР зажигают свечи и выпускают в небо белые воздушные шары.

луганская народная республика

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Молодежь почтила память погибших детей Донбасса. Кадры из Луганска Молодежь почтила память погибших детей Донбасса. Кадры из Луганска 2023-07-27T19:01 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, луганск, денис пушилин, леонид пасечник, донбасс, происшествия