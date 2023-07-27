https://ria.ru/20230727/otravlenie-1886674296.html

Источник: в Тамбове 17 человек отравились едой из суши-бара

Источник: в Тамбове 17 человек отравились едой из суши-бара - РИА Новости, 27.07.2023

Источник: в Тамбове 17 человек отравились едой из суши-бара

Семнадцать человек, в том числе четыре ребёнка, отравились едой из суши-бара в Тамбове, детей госпитализировали в областную больницу, сообщил источник РИА... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T17:17

2023-07-27T17:17

2023-07-27T17:17

происшествия

здоровье - общество

тамбовская область

тамбов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

ВОРОНЕЖ, 27 июл - РИА Новости. Семнадцать человек, в том числе четыре ребёнка, отравились едой из суши-бара в Тамбове, детей госпитализировали в областную больницу, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией. "Масштабы отравления пока ещё до конца не ясны. По предварительной информации, на данный момент за помощью обратились как минимум 17 человек — четверо детей и 13 взрослых. Детей госпитализировали в областную больницу и оказали помощь. О тяжёлых последствиях у кого-либо из пациентов информации нет", — рассказал источник. В Роспотребнадзоре уже возбудили административное производство в отношении владельца заведения "Суши Даром". "В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции у жителей города Тамбова, накануне заказавших продукцию в суши-баре под брендом "Суши Даром", специалистами Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области проводится эпидемиологическое расследование", — сообщили на сайте управления Роспотребнадзора по Тамбовской области. В Роспотребнадзоре рассказали, что пострадавшие заказывали доставку суши, пиццы и лапши. "При проведении осмотра помещений указанного предприятия выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Пробы имеющегося в наличии ассортимента готовой продукции, используемое сырье и полуфабрикаты, смывы отправлены на лабораторные исследования", — добавили в Роспотребнадзоре. Прокуратура Тамбовской области взяла на контроль эпидемиологическое расследование Роспотребнадзора и установление всех обстоятельств ЧП.

https://ria.ru/20230727/otravlenie-1886569196.html

https://ria.ru/20230711/otravlenie-1883624473.html

тамбовская область

тамбов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, тамбовская область, тамбов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)