https://ria.ru/20230727/otravlenie-1886674296.html
Источник: в Тамбове 17 человек отравились едой из суши-бара
Источник: в Тамбове 17 человек отравились едой из суши-бара - РИА Новости, 27.07.2023
Источник: в Тамбове 17 человек отравились едой из суши-бара
Семнадцать человек, в том числе четыре ребёнка, отравились едой из суши-бара в Тамбове, детей госпитализировали в областную больницу, сообщил источник РИА... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T17:17
2023-07-27T17:17
2023-07-27T17:17
происшествия
здоровье - общество
тамбовская область
тамбов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВОРОНЕЖ, 27 июл - РИА Новости. Семнадцать человек, в том числе четыре ребёнка, отравились едой из суши-бара в Тамбове, детей госпитализировали в областную больницу, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией. "Масштабы отравления пока ещё до конца не ясны. По предварительной информации, на данный момент за помощью обратились как минимум 17 человек — четверо детей и 13 взрослых. Детей госпитализировали в областную больницу и оказали помощь. О тяжёлых последствиях у кого-либо из пациентов информации нет", — рассказал источник. В Роспотребнадзоре уже возбудили административное производство в отношении владельца заведения "Суши Даром". "В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции у жителей города Тамбова, накануне заказавших продукцию в суши-баре под брендом "Суши Даром", специалистами Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области проводится эпидемиологическое расследование", — сообщили на сайте управления Роспотребнадзора по Тамбовской области. В Роспотребнадзоре рассказали, что пострадавшие заказывали доставку суши, пиццы и лапши. "При проведении осмотра помещений указанного предприятия выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Пробы имеющегося в наличии ассортимента готовой продукции, используемое сырье и полуфабрикаты, смывы отправлены на лабораторные исследования", — добавили в Роспотребнадзоре. Прокуратура Тамбовской области взяла на контроль эпидемиологическое расследование Роспотребнадзора и установление всех обстоятельств ЧП.
https://ria.ru/20230727/otravlenie-1886569196.html
https://ria.ru/20230711/otravlenie-1883624473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, тамбовская область, тамбов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Тамбовская область, Тамбов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Источник: в Тамбове 17 человек отравились едой из суши-бара
В Тамбове 17 человек, включая четверых детей, отравились едой из суши-бара
ВОРОНЕЖ, 27 июл - РИА Новости. Семнадцать человек, в том числе четыре ребёнка, отравились едой из суши-бара в Тамбове, детей госпитализировали в областную больницу, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.
"Масштабы отравления пока ещё до конца не ясны. По предварительной информации, на данный момент за помощью обратились как минимум 17 человек — четверо детей и 13 взрослых. Детей госпитализировали в областную больницу и оказали помощь. О тяжёлых последствиях у кого-либо из пациентов информации нет", — рассказал источник.
Жители Якутска массово отравились едой от службы доставки
В Роспотребнадзоре
уже возбудили административное производство в отношении владельца заведения "Суши Даром". "В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции у жителей города Тамбова, накануне заказавших продукцию в суши-баре под брендом "Суши Даром", специалистами Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области
проводится эпидемиологическое расследование", — сообщили на сайте управления Роспотребнадзора по Тамбовской области.
В Роспотребнадзоре рассказали, что пострадавшие заказывали доставку суши, пиццы и лапши.
"При проведении осмотра помещений указанного предприятия выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Пробы имеющегося в наличии ассортимента готовой продукции, используемое сырье и полуфабрикаты, смывы отправлены на лабораторные исследования", — добавили в Роспотребнадзоре.
Прокуратура Тамбовской области взяла на контроль эпидемиологическое расследование Роспотребнадзора и установление всех обстоятельств ЧП.
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