https://ria.ru/20230727/obvineniya-1886698747.html
Прокуратура намерена выдвинуть Трампу новые обвинения, сообщили СМИ
Прокуратура намерена выдвинуть Трампу новые обвинения, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.07.2023
Прокуратура намерена выдвинуть Трампу новые обвинения, сообщили СМИ
Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа встретились в четверг с представителями прокуратуры, которые сказали им ожидать новых обвинений против их... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T18:23
2023-07-27T18:23
2023-07-27T18:56
сша
арест трампа
в мире
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа встретились в четверг с представителями прокуратуры, которые сказали им ожидать новых обвинений против их клиента, передает телеканал NBC.Одновременно множество журналистов собралось у здания вашингтонского суда, где большое жюри присяжных должно утвердить выдвижение официальных обвинений против Трампа в связи со штурмом Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года."Адвокаты Трампа Тодд Бланш и Джон Лауро встретились с прокурорами в офисе спецпрокурора Джека Смита... Адвокатам сказали ожидать обвинения", - цитирует NBC несколько неназванных источников.Смит курирует на федеральном уровне все расследования в отношении Трампа.Палата представителей американского конгресса во времена демократического большинства занималась расследованием событий 6 января и по его итогам рекомендовала министерству юстиции предъявить Трампу ряд обвинений, в том числе в подстрекательстве к мятежу.Сам Трамп настаивает на своей невиновности.Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.
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сша, арест трампа, в мире, дональд трамп, джо байден
США, Арест Трампа, В мире, Дональд Трамп, Джо Байден
Прокуратура намерена выдвинуть Трампу новые обвинения, сообщили СМИ
NBC: прокуратура намерена выдвинуть экс-президенту США Трампу новые обвинения
ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости.
Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа встретились в четверг с представителями прокуратуры, которые сказали им ожидать новых обвинений против их клиента, передает телеканал NBC
.
Одновременно множество журналистов собралось у здания вашингтонского суда, где большое жюри присяжных должно утвердить выдвижение официальных обвинений против Трампа в связи со штурмом Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года.
"Адвокаты Трампа Тодд Бланш и Джон Лауро встретились с прокурорами в офисе спецпрокурора Джека Смита... Адвокатам сказали ожидать обвинения", - цитирует NBC несколько неназванных источников.
Смит курирует на федеральном уровне все расследования в отношении Трампа.
Палата представителей американского конгресса во времена демократического большинства занималась расследованием событий 6 января и по его итогам рекомендовала министерству юстиции предъявить Трампу ряд обвинений, в том числе в подстрекательстве к мятежу.
Сам Трамп настаивает на своей невиновности.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена
на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.
Арест Трампа привел к конституционному кризису США