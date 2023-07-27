https://ria.ru/20230727/obvineniya-1886698747.html

Прокуратура намерена выдвинуть Трампу новые обвинения, сообщили СМИ

Прокуратура намерена выдвинуть Трампу новые обвинения, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.07.2023

Прокуратура намерена выдвинуть Трампу новые обвинения, сообщили СМИ

Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа встретились в четверг с представителями прокуратуры, которые сказали им ожидать новых обвинений против их... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T18:23

2023-07-27T18:23

2023-07-27T18:56

сша

арест трампа

в мире

дональд трамп

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1863026159_0:107:1696:1061_1920x0_80_0_0_cf7b79b33e562797e2f5c0ffb669ee7b.jpg

ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа встретились в четверг с представителями прокуратуры, которые сказали им ожидать новых обвинений против их клиента, передает телеканал NBC.Одновременно множество журналистов собралось у здания вашингтонского суда, где большое жюри присяжных должно утвердить выдвижение официальных обвинений против Трампа в связи со штурмом Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года."Адвокаты Трампа Тодд Бланш и Джон Лауро встретились с прокурорами в офисе спецпрокурора Джека Смита... Адвокатам сказали ожидать обвинения", - цитирует NBC несколько неназванных источников.Смит курирует на федеральном уровне все расследования в отношении Трампа.Палата представителей американского конгресса во времена демократического большинства занималась расследованием событий 6 января и по его итогам рекомендовала министерству юстиции предъявить Трампу ряд обвинений, в том числе в подстрекательстве к мятежу.Сам Трамп настаивает на своей невиновности.Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.

https://ria.ru/20230404/tramp-1862987047.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, арест трампа, в мире, дональд трамп, джо байден