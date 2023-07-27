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ВСУ усилили обстрелы Запорожской области кассетными боеприпасами
ВСУ усилили обстрелы Запорожской области кассетными боеприпасами - РИА Новости, 27.07.2023
ВСУ усилили обстрелы Запорожской области кассетными боеприпасами
Украинские войска усилили обстрелы Запорожской области кассетными боеприпасами, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T15:01
2023-07-27T15:01
2023-07-27T15:01
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
харьковская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Украинские войска усилили обстрелы Запорожской области кассетными боеприпасами, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Украинские боевики за последнее время значительно усилили обстрелы региона кассетными боеприпасами", - сказал Рогов. По его словам, судя по образцам, речь идет, в том числе, о боеприпасах, поставляемых с Запада. "Такого количества кассетных боеприпасов у ВСУ раньше не было. При этом часто кассетные боеприпасы, которыми украинские боевики обстреливают наш регион, просто не разрываются, представляя в будущем опасность для мирного населения и особенно для детей", - подчеркнул Рогов. Применяемые против пехоты и военной техники кассетные боеприпасы приходят в действие в воздухе, выбрасывая множество смертоносных снарядов меньшего размера. При этом, по данным Пентагона, до 14% планируемых к поставке Киеву кассетных боеприпасов могут вовсе не разорваться на высоте, что сделает их фактически миной "замедленного действия" для населения даже после завершения боевых действий. Украинские боевики уже неоднократно применяли кассетные боеприпасы, такие случаи были зафиксированы в прошлом году в Харьковской области и Донбассе, во втором случае - еще до начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20230708/kassety-1882859570.html
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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, харьковская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Происшествия
ВСУ усилили обстрелы Запорожской области кассетными боеприпасами
Рогов сообщил об усилении украинских обстрелов Запорожской области кассетными боеприпасами