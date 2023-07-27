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ВСУ выпустили по Донецку 17 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 27.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:51 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/obstrely-1886519991.html
ВСУ выпустили по Донецку 17 снарядов натовского калибра
ВСУ выпустили по Донецку 17 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 27.07.2023
ВСУ выпустили по Донецку 17 снарядов натовского калибра
представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T07:51
2023-07-27T07:51
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
петровский район
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Украинские войска выпустили утром по Киевскому и Петровскому районам Донецка 17 снарядов "натовского" калибра 155 мм за 15 минут, сообщили в четверг в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины &quot;Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Уманское - город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм&quot;, - говорится в сообщении представительства.В 7.05 и 7.10 украинские военные выпустили по семь снарядов по Киевскому и Петровскому районам города. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230727/marochko-1886518160.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, петровский район, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, НАТО, Происшествия
ВСУ выпустили по Донецку 17 снарядов натовского калибра

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку 17 снарядов натовского калибра

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия обстрела Киевского района Донецка
Последствия обстрела Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Последствия обстрела Киевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Украинские войска выпустили утром по Киевскому и Петровскому районам Донецка 17 снарядов "натовского" калибра 155 мм за 15 минут, сообщили в четверг в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
«

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Уманское - город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.

В 7.05 и 7.10 украинские военные выпустили по семь снарядов по Киевскому и Петровскому районам города.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаПетровский районНАТОПроисшествия
 
 
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