https://ria.ru/20230727/obstrel-1886742211.html

Украинские войска обстреляли населенные пункты в ДНР

Украинские войска обстреляли населенные пункты в ДНР - РИА Новости, 27.07.2023

Украинские войска обстреляли населенные пункты в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк и другие районы региона, выпустив в том числе семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T23:32

2023-07-27T23:32

2023-07-27T23:32

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

украина

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и другие районы региона, выпустив в том числе семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.55 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Кроме того, в период с 20.40 по 20.50 украинские войска дважды обстреляли Горловку, выпустив восемь снарядов калибров 152 миллиметра. В 22.55 был зафиксирован обстрел Ясиноватского района, по которому выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, происшествия