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Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО - РИА Новости, 27.07.2023
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО
Украинские войска в 20.10 обстреляли Горловку тремя ракетами из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T20:57
2023-07-27T20:57
2023-07-27T20:59
специальная военная операция на украине
горловка
сцкк
происшествия
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска в 20.10 обстреляли Горловку тремя ракетами из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ворруженных формирований Украины по направлению... 20.10 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его телеграм-канале.Отмечается, что Горловка была также обстреляна в 20.05 тремя снарядами калибра 152 миллиметра.Помимо этого в 18.30 по Донецку выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230724/ukraina-1885552698.html
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горловка, сцкк, происшествия, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Горловка, СЦКК, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Горловке три ракеты из РСЗО