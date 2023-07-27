https://ria.ru/20230727/obstrel-1886725653.html

Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО

Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО - РИА Новости, 27.07.2023

Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО

Украинские войска в 20.10 обстреляли Горловку тремя ракетами из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T20:57

2023-07-27T20:57

2023-07-27T20:59

специальная военная операция на украине

горловка

сцкк

происшествия

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска в 20.10 обстреляли Горловку тремя ракетами из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ворруженных формирований Украины по направлению... 20.10 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его телеграм-канале.Отмечается, что Горловка была также обстреляна в 20.05 тремя снарядами калибра 152 миллиметра.Помимо этого в 18.30 по Донецку выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230724/ukraina-1885552698.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, сцкк, происшествия, донецкая народная республика, украина