https://ria.ru/20230727/obstrel-1886645982.html

Три мирных жителя пострадали при обстреле Донецка

Три мирных жителя пострадали при обстреле Донецка - РИА Новости, 27.07.2023

Три мирных жителя пострадали при обстреле Донецка

Три мирных жителя пострадали в четверг в результате обстрела украинским войсками территории автотранспортного предприятия "Донецкая автобаза" в Куйбышевском... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T15:58

2023-07-27T15:58

2023-07-27T15:58

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

куйбышевский район

донецк

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в четверг в результате обстрела украинским войсками территории автотранспортного предприятия "Донецкая автобаза" в Куйбышевском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Куйбышевского района на территории автотранспортного предприятия "Донецкая автобаза" получили ранения мужчины 1960, 1969 и 1982 года рождения", - написал Кулемзин. Мэр уточнил, что при обстреле произошло возгорание кузова фургона, автомобильные боксы получили повреждения. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о пяти обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением ракет из РСЗО. В министерстве угля и энергетики ДНР сообщили, что при обстреле района города два сотрудника шахты имени Скочинского получили ранения. Куйбышевский район находится на западе города.

https://ria.ru/20230727/obstrely-1886627315.html

донецкая народная республика

куйбышевский район

донецк

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алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, куйбышевский район, донецк, происшествия