https://ria.ru/20230727/obstrel-1886645982.html
Три мирных жителя пострадали при обстреле Донецка
Три мирных жителя пострадали при обстреле Донецка - РИА Новости, 27.07.2023
Три мирных жителя пострадали при обстреле Донецка
Три мирных жителя пострадали в четверг в результате обстрела украинским войсками территории автотранспортного предприятия "Донецкая автобаза" в Куйбышевском... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T15:58
2023-07-27T15:58
2023-07-27T15:58
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
куйбышевский район
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в четверг в результате обстрела украинским войсками территории автотранспортного предприятия "Донецкая автобаза" в Куйбышевском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Куйбышевского района на территории автотранспортного предприятия "Донецкая автобаза" получили ранения мужчины 1960, 1969 и 1982 года рождения", - написал Кулемзин. Мэр уточнил, что при обстреле произошло возгорание кузова фургона, автомобильные боксы получили повреждения. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о пяти обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением ракет из РСЗО. В министерстве угля и энергетики ДНР сообщили, что при обстреле района города два сотрудника шахты имени Скочинского получили ранения. Куйбышевский район находится на западе города.
https://ria.ru/20230727/obstrely-1886627315.html
донецкая народная республика
куйбышевский район
донецк
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алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, куйбышевский район, донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, Донецк, Происшествия
Три мирных жителя пострадали при обстреле Донецка
Мэр Донецка Кулемзин: три мирных жителя ранены при обстреле автотранспортного предприятия