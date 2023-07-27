https://ria.ru/20230727/obstrel-1886612815.html

При обстреле Киевского района Донецка пострадали два мирных жителя

При обстреле Киевского района Донецка пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 27.07.2023

При обстреле Киевского района Донецка пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T14:15

2023-07-27T14:15

2023-07-27T14:15

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

украина

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате обстрела Киевского района ранены мужчина 1958 года рождения и женщина 1961 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее в четверг сообщало о 21 обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением ракет из РСЗО. Киевский район расположен в северной части Донецка. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается центральная улица Артема. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), украина, происшествия