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При обстреле Киевского района Донецка пострадали два мирных жителя
При обстреле Киевского района Донецка пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 27.07.2023
При обстреле Киевского района Донецка пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T14:15
2023-07-27T14:15
2023-07-27T14:15
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате обстрела Киевского района ранены мужчина 1958 года рождения и женщина 1961 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее в четверг сообщало о 21 обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением ракет из РСЗО. Киевский район расположен в северной части Донецка. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается центральная улица Артема. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Украина, Происшествия
При обстреле Киевского района Донецка пострадали два мирных жителя
Мэр Кулемзин: при обстреле Киевского района Донецка ВСУ пострадали два мирных жителя