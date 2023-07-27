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Интенсивность обстрелов Белгородской области резко снизилась за сутки - РИА Новости, 27.07.2023
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13:24 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/obstrel-1886596660.html
Интенсивность обстрелов Белгородской области резко снизилась за сутки
Интенсивность обстрелов Белгородской области резко снизилась за сутки - РИА Новости, 27.07.2023
Интенсивность обстрелов Белгородской области резко снизилась за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 15 раз, треть из них — это атака с помощью беспилотных летательных аппаратов,... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T13:24
2023-07-27T13:24
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 15 раз, треть из них — это атака с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В четверг в своем Telegram-канале Гладков разместил информацию об обстрелах со стороны Украины приграничных районов области за 26 июля: общее число выпущенных снарядов составило 15. Это самый низкий показатель в июле. Среднее количество снарядов в июле составляет около 90 штук в сутки. Обстрелу подверглись пять муниципалитетов, в каждом из приграничных районов был сброс устройства с беспилотника или сбит дрон. "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущен один артиллерийский снаряд. Также противник сбросил с беспилотника один осколочный боеприпас", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. В Валуйском округе в селе Новопетровка с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. В Краснояружском районе на окраине села Поповка, согласно данным главы области, был сбит дрон противника. Взрывное устройство, находившееся на нем, сдетонировало отдельно. Также подверглась артиллерийскому обстрелу окраина поселка Задорожный, где было зафиксировано 6 прилетов. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка и поселку Ленинский выпущено по два минометных снаряда. В селе Муром с БПЛА сброшено одно взрывное устройство", - отметил глава региона. По данным губернатора, за 26 июля пострадавших и разрушений в результате украинских обстрелов нет ни одном из населенных пунктов. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Интенсивность обстрелов Белгородской области резко снизилась за сутки

Губернатор Гладков: ВСУ выпустили за сутки 15 снарядов по территории Белгородской области

© Настоящий Гладков / TelegramПоследствия обстрела
Последствия обстрела
© Настоящий Гладков / Telegram
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 15 раз, треть из них — это атака с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В четверг в своем Telegram-канале Гладков разместил информацию об обстрелах со стороны Украины приграничных районов области за 26 июля: общее число выпущенных снарядов составило 15. Это самый низкий показатель в июле. Среднее количество снарядов в июле составляет около 90 штук в сутки. Обстрелу подверглись пять муниципалитетов, в каждом из приграничных районов был сброс устройства с беспилотника или сбит дрон.
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"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущен один артиллерийский снаряд. Также противник сбросил с беспилотника один осколочный боеприпас", - написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. В Валуйском округе в селе Новопетровка с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. В Краснояружском районе на окраине села Поповка, согласно данным главы области, был сбит дрон противника. Взрывное устройство, находившееся на нем, сдетонировало отдельно. Также подверглась артиллерийскому обстрелу окраина поселка Задорожный, где было зафиксировано 6 прилетов.
"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка и поселку Ленинский выпущено по два минометных снаряда. В селе Муром с БПЛА сброшено одно взрывное устройство", - отметил глава региона.
По данным губернатора, за 26 июля пострадавших и разрушений в результате украинских обстрелов нет ни одном из населенных пунктов.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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