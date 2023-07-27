https://ria.ru/20230727/obstrel-1886544392.html

Мирный житель пострадал при обстреле Донецка

Мирный житель пострадал при обстреле Донецка - РИА Новости, 27.07.2023

Мирный житель пострадал при обстреле Донецка

Один человек получил ранение в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил в четверг мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T10:50

2023-07-27T10:50

2023-07-27T10:50

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Один человек получил ранение в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил в четверг мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Киевского района ранен 20-летний парень по улице Аргунова", - написал мэр. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230727/marochko-1886518160.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия