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Мишустин заявил, что его в хорошем смысле удивил Норильск - РИА Новости, 27.07.2023
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10:59 27.07.2023 (обновлено: 11:26 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/norilsk-1886546633.html
Мишустин заявил, что его в хорошем смысле удивил Норильск
Мишустин заявил, что его в хорошем смысле удивил Норильск - РИА Новости, 27.07.2023
Мишустин заявил, что его в хорошем смысле удивил Норильск
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин признался, что его в самом хорошем смысле удивил Норильск. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T10:59
2023-07-27T11:26
россия
норильск
красноярский край
михаил мишустин
общество
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НОРИЛЬСК, 27 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин признался, что его в самом хорошем смысле удивил Норильск."Что касается сегодняшней поездки - хочу сказать, что меня Норильск удивил. Те вопросы, которые мы часто обсуждали, а это вопросы, связанные с экологией, с комплексным социально-экономическим развитием Норильска, конечно, стоят на повестке дня правительства (РФ), края, города. Но сегодня мы проехали по городу, посмотрели на все - честно говоря, было очень симпатично", - поделился ощущениями он на встрече с врио губернатора Красноярского края Михаилом Котюковым.Глава кабмина, в частности, обратил внимание на "новые строения, замечательный спортивный центр". "Он совсем недавно был построен. Мальчишки, девчонки, которые там занимаются, счастливые лица родителей - это так вот не "подкрутишь", не сделаешь", - заметил Мишустин.Мишустин подчеркнул, что для дальнейшего развития города важно выполнить все задачи, предусмотренные четырехсторонним соглашением между Минвостокразвития РФ, "Норникелем", правительством Красноярского края и городской администрацией. Он добавил, что краевые власти должны следить за этой работой. "Но я вижу также, что компания запланировала серьезные дополнительные финансовые вливания в то, чтобы сделать в городе все необходимое", - отметил премьер.Он отдельно остановился на ситуации с выбросами диоксида серы. Сейчас для их сокращения "Норникель" проводит модернизацию Надеждинского металлургического завода, позже такие работы предстоят на Медном заводе. "Диоксид серы - самая большая проблема была. Но я вот, говоря с коллегами, кто из Норильска, включая (вице-премьера) Александра Валентиновича Новака, слышу, что деревья стали расти, а раньше было совсем плохо", - привел слова своих собеседников глава кабмина."Вопросы остались по Медному заводу. Я очень надеюсь на то, что будет решение. Но мы, конечно, должны это мониторить", - поставил задачу он.Встреча прошла во время поездки премьера в Норильск.
https://ria.ru/20230510/arktika-1869907880.html
https://ria.ru/20230420/norilsk-1866296534.html
https://ria.ru/20230525/gololed-1873987145.html
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россия, норильск, красноярский край, михаил мишустин, общество
Россия, Норильск, Красноярский край, Михаил Мишустин, Общество
Мишустин заявил, что его в хорошем смысле удивил Норильск

Мишустин заявил, что Норильск удивил его новыми зданиями и счастливыми лицами жителей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНорильск
Норильск - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Норильск. Архивное фото
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НОРИЛЬСК, 27 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин признался, что его в самом хорошем смысле удивил Норильск.
"Что касается сегодняшней поездки - хочу сказать, что меня Норильск удивил. Те вопросы, которые мы часто обсуждали, а это вопросы, связанные с экологией, с комплексным социально-экономическим развитием Норильска, конечно, стоят на повестке дня правительства (РФ), края, города. Но сегодня мы проехали по городу, посмотрели на все - честно говоря, было очень симпатично", - поделился ощущениями он на встрече с врио губернатора Красноярского края Михаилом Котюковым.
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Глава кабмина, в частности, обратил внимание на "новые строения, замечательный спортивный центр". "Он совсем недавно был построен. Мальчишки, девчонки, которые там занимаются, счастливые лица родителей - это так вот не "подкрутишь", не сделаешь", - заметил Мишустин.
Мишустин подчеркнул, что для дальнейшего развития города важно выполнить все задачи, предусмотренные четырехсторонним соглашением между Минвостокразвития РФ, "Норникелем", правительством Красноярского края и городской администрацией. Он добавил, что краевые власти должны следить за этой работой. "Но я вижу также, что компания запланировала серьезные дополнительные финансовые вливания в то, чтобы сделать в городе все необходимое", - отметил премьер.
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Он отдельно остановился на ситуации с выбросами диоксида серы. Сейчас для их сокращения "Норникель" проводит модернизацию Надеждинского металлургического завода, позже такие работы предстоят на Медном заводе. "Диоксид серы - самая большая проблема была. Но я вот, говоря с коллегами, кто из Норильска, включая (вице-премьера) Александра Валентиновича Новака, слышу, что деревья стали расти, а раньше было совсем плохо", - привел слова своих собеседников глава кабмина.
"Вопросы остались по Медному заводу. Я очень надеюсь на то, что будет решение. Но мы, конечно, должны это мониторить", - поставил задачу он.
Встреча прошла во время поездки премьера в Норильск.
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РоссияНорильскКрасноярский крайМихаил МишустинОбщество
 
 
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