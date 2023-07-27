https://ria.ru/20230727/norilsk-1886546633.html

Мишустин заявил, что его в хорошем смысле удивил Норильск

Мишустин заявил, что его в хорошем смысле удивил Норильск - РИА Новости, 27.07.2023

Мишустин заявил, что его в хорошем смысле удивил Норильск

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин признался, что его в самом хорошем смысле удивил Норильск. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T10:59

2023-07-27T10:59

2023-07-27T11:26

россия

норильск

красноярский край

михаил мишустин

общество

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НОРИЛЬСК, 27 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин признался, что его в самом хорошем смысле удивил Норильск."Что касается сегодняшней поездки - хочу сказать, что меня Норильск удивил. Те вопросы, которые мы часто обсуждали, а это вопросы, связанные с экологией, с комплексным социально-экономическим развитием Норильска, конечно, стоят на повестке дня правительства (РФ), края, города. Но сегодня мы проехали по городу, посмотрели на все - честно говоря, было очень симпатично", - поделился ощущениями он на встрече с врио губернатора Красноярского края Михаилом Котюковым.Глава кабмина, в частности, обратил внимание на "новые строения, замечательный спортивный центр". "Он совсем недавно был построен. Мальчишки, девчонки, которые там занимаются, счастливые лица родителей - это так вот не "подкрутишь", не сделаешь", - заметил Мишустин.Мишустин подчеркнул, что для дальнейшего развития города важно выполнить все задачи, предусмотренные четырехсторонним соглашением между Минвостокразвития РФ, "Норникелем", правительством Красноярского края и городской администрацией. Он добавил, что краевые власти должны следить за этой работой. "Но я вижу также, что компания запланировала серьезные дополнительные финансовые вливания в то, чтобы сделать в городе все необходимое", - отметил премьер.Он отдельно остановился на ситуации с выбросами диоксида серы. Сейчас для их сокращения "Норникель" проводит модернизацию Надеждинского металлургического завода, позже такие работы предстоят на Медном заводе. "Диоксид серы - самая большая проблема была. Но я вот, говоря с коллегами, кто из Норильска, включая (вице-премьера) Александра Валентиновича Новака, слышу, что деревья стали расти, а раньше было совсем плохо", - привел слова своих собеседников глава кабмина."Вопросы остались по Медному заводу. Я очень надеюсь на то, что будет решение. Но мы, конечно, должны это мониторить", - поставил задачу он.Встреча прошла во время поездки премьера в Норильск.

https://ria.ru/20230510/arktika-1869907880.html

https://ria.ru/20230420/norilsk-1866296534.html

https://ria.ru/20230525/gololed-1873987145.html

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норильск

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, норильск, красноярский край, михаил мишустин, общество