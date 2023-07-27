В Нигере разграбили и подожгли штаб-квартиру правящей партии
Niger Actu: в Нигере после переворота разграбили и подожгли штаб-квартиру правящей партии
© AP Photo / Fatahoulaye Hassane MidouПожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее
© AP Photo / Fatahoulaye Hassane Midou
Пожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Участники стихийного протеста разграбили и подожгли штаб-квартиру правящей партии в столице Нигера городе Ниамее, после того, как власть в стране захватили военные мятежники, сообщает издание Niger Actu.
Беспорядки начались с того, что прохожие начали забрасывать камнями и другими предметами здание Партии за демократию и социализм Нигера (ПДСН) в центре Ниамея. В это время партийные функционеры проводили совещание по ситуации в стране после госпереворота.
Позднее к осаде подключились демонстранты, поддерживающие мятежников, и толпа взяла здание штурмом. Активисты партии спаслись бегством, некоторые из них получили травмы в ДТП. Здание было разграблено и подожжено, для его тушения потребовалось вмешательство пожарных.
Военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, а границы закрыты. Кроме того, военные заявили, что в Нигере объявлен комендантский час. Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее, а офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им "ультиматум". Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум по-прежнему удерживается в своей резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.