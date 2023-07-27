https://ria.ru/20230727/niger-1886739676.html

В Нигере разграбили и подожгли штаб-квартиру правящей партии

В Нигере разграбили и подожгли штаб-квартиру правящей партии - РИА Новости, 27.07.2023

В Нигере разграбили и подожгли штаб-квартиру правящей партии

Участники стихийного протеста разграбили и подожгли штаб-квартиру правящей партии в столице Нигера городе Ниамее, после того, как власть в стране захватили... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T22:58

2023-07-27T22:58

2023-07-27T22:58

в мире

нигер

ниамей

мохамед базум

африканский союз

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Участники стихийного протеста разграбили и подожгли штаб-квартиру правящей партии в столице Нигера городе Ниамее, после того, как власть в стране захватили военные мятежники, сообщает издание Niger Actu. Беспорядки начались с того, что прохожие начали забрасывать камнями и другими предметами здание Партии за демократию и социализм Нигера (ПДСН) в центре Ниамея. В это время партийные функционеры проводили совещание по ситуации в стране после госпереворота. Позднее к осаде подключились демонстранты, поддерживающие мятежников, и толпа взяла здание штурмом. Активисты партии спаслись бегством, некоторые из них получили травмы в ДТП. Здание было разграблено и подожжено, для его тушения потребовалось вмешательство пожарных. Военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, а границы закрыты. Кроме того, военные заявили, что в Нигере объявлен комендантский час. Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее, а офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им "ультиматум". Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум по-прежнему удерживается в своей резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.

https://ria.ru/20230727/niger-1886718904.html

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в мире, нигер, ниамей, мохамед базум, африканский союз, переворот в нигере — 2023