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В Нигере разграбили и подожгли штаб-квартиру правящей партии - РИА Новости, 27.07.2023
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22:58 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/niger-1886739676.html
В Нигере разграбили и подожгли штаб-квартиру правящей партии
В Нигере разграбили и подожгли штаб-квартиру правящей партии - РИА Новости, 27.07.2023
В Нигере разграбили и подожгли штаб-квартиру правящей партии
Участники стихийного протеста разграбили и подожгли штаб-квартиру правящей партии в столице Нигера городе Ниамее, после того, как власть в стране захватили... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T22:58
2023-07-27T22:58
в мире
нигер
ниамей
мохамед базум
африканский союз
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Участники стихийного протеста разграбили и подожгли штаб-квартиру правящей партии в столице Нигера городе Ниамее, после того, как власть в стране захватили военные мятежники, сообщает издание Niger Actu. Беспорядки начались с того, что прохожие начали забрасывать камнями и другими предметами здание Партии за демократию и социализм Нигера (ПДСН) в центре Ниамея. В это время партийные функционеры проводили совещание по ситуации в стране после госпереворота. Позднее к осаде подключились демонстранты, поддерживающие мятежников, и толпа взяла здание штурмом. Активисты партии спаслись бегством, некоторые из них получили травмы в ДТП. Здание было разграблено и подожжено, для его тушения потребовалось вмешательство пожарных. Военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, а границы закрыты. Кроме того, военные заявили, что в Нигере объявлен комендантский час. Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее, а офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им "ультиматум". Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум по-прежнему удерживается в своей резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.
https://ria.ru/20230727/niger-1886718904.html
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в мире, нигер, ниамей, мохамед базум, африканский союз, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Ниамей, Мохамед Базум, Африканский союз, Переворот в Нигере — 2023
В Нигере разграбили и подожгли штаб-квартиру правящей партии

Niger Actu: в Нигере после переворота разграбили и подожгли штаб-квартиру правящей партии

© AP Photo / Fatahoulaye Hassane MidouПожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее
Пожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / Fatahoulaye Hassane Midou
Пожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Участники стихийного протеста разграбили и подожгли штаб-квартиру правящей партии в столице Нигера городе Ниамее, после того, как власть в стране захватили военные мятежники, сообщает издание Niger Actu.
Беспорядки начались с того, что прохожие начали забрасывать камнями и другими предметами здание Партии за демократию и социализм Нигера (ПДСН) в центре Ниамея. В это время партийные функционеры проводили совещание по ситуации в стране после госпереворота.
Позднее к осаде подключились демонстранты, поддерживающие мятежников, и толпа взяла здание штурмом. Активисты партии спаслись бегством, некоторые из них получили травмы в ДТП. Здание было разграблено и подожжено, для его тушения потребовалось вмешательство пожарных.
Военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, а границы закрыты. Кроме того, военные заявили, что в Нигере объявлен комендантский час. Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее, а офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им "ультиматум". Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум по-прежнему удерживается в своей резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.
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В миреНигерНиамейМохамед БазумАфриканский союзПереворот в Нигере — 2023
 
 
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