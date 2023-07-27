Рейтинг@Mail.ru
Лавров призвал восстановить конституционный порядок в Нигере - РИА Новости, 27.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:12 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/niger-1886718904.html
Лавров призвал восстановить конституционный порядок в Нигере
Лавров призвал восстановить конституционный порядок в Нигере - РИА Новости, 27.07.2023
Лавров призвал восстановить конституционный порядок в Нигере
В Нигере, где военные предприняли попытку захватить власть, нужно восстановить конституционный порядок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T20:12
2023-07-27T20:12
нигер
сша
россия
сергей лавров
мохамед базум
оон
переворот в нигере — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831138353_0:8:2874:1624_1920x0_80_0_0_115443439e0313507e203b013e67ee75.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В Нигере, где военные предприняли попытку захватить власть, нужно восстановить конституционный порядок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы подтверждаем нашу позицию, что в Нигере нужно восстановить конституционный порядок", - сказал Лавров в эфире Первого канала. При этом Лавров обратил внимание на двоякую оценку госпереворотов со стороны западных стран. "Переворот (в Нигере) осудил госсекретарь США Блинкен, англичане осудили, генсек ООН - все они сказали, что недопустимо менять власти недемократическим путем. В этой связи, конечно же, вспоминаешь февраль 2014 года, госпереворот на Украине, когда в ответ на наши недоуменные вопросы к Западу, который гарантировал нарушенные оппозицией соглашения, почему они не могут призвать оппозицию к порядку, нам отвечали очень расплывчато, о том, что демократический процесс иногда бывает непредсказуемым", - посетовал Лавров. "Судите сами, как наши западные коллеги относятся к госпереворотам с одной стороны тем, которые происходят вдалеке, а с другой стороны к тем, которые они сами организовывают", - добавил он. Военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, а границы закрыты. Кроме того, военные заявили, что в Нигере объявлен комендантский час. Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее, а офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им "ультиматум". Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум по-прежнему удерживается в своей резиденции, он в добром здравии, заявил ранее министр иностранных дел страны и исполняющий обязанности главы правительства Асуми Масуду в интервью телеканалу France24.
https://ria.ru/20230727/niger-1886694435.html
https://ria.ru/20230727/niger-1886688049.html
нигер
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831138353_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_418ac10d3d6712e2deed37b848337473.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нигер, сша, россия, сергей лавров, мохамед базум, оон, переворот в нигере — 2023
Нигер, США, Россия, Сергей Лавров, Мохамед Базум, ООН, Переворот в Нигере — 2023
Лавров призвал восстановить конституционный порядок в Нигере

Лавров: в Нигере, где произошел мятеж, нужно восстановить конституционный порядок

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В Нигере, где военные предприняли попытку захватить власть, нужно восстановить конституционный порядок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы подтверждаем нашу позицию, что в Нигере нужно восстановить конституционный порядок", - сказал Лавров в эфире Первого канала.
Нигерские военные выступают по национальному телевидению. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
В ЕС заявили, что не видели предпосылок для мятежа в Нигере
Вчера, 18:10
При этом Лавров обратил внимание на двоякую оценку госпереворотов со стороны западных стран.
"Переворот (в Нигере) осудил госсекретарь США Блинкен, англичане осудили, генсек ООН - все они сказали, что недопустимо менять власти недемократическим путем. В этой связи, конечно же, вспоминаешь февраль 2014 года, госпереворот на Украине, когда в ответ на наши недоуменные вопросы к Западу, который гарантировал нарушенные оппозицией соглашения, почему они не могут призвать оппозицию к порядку, нам отвечали очень расплывчато, о том, что демократический процесс иногда бывает непредсказуемым", - посетовал Лавров.
"Судите сами, как наши западные коллеги относятся к госпереворотам с одной стороны тем, которые происходят вдалеке, а с другой стороны к тем, которые они сами организовывают", - добавил он.
Военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, а границы закрыты. Кроме того, военные заявили, что в Нигере объявлен комендантский час. Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее, а офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им "ультиматум". Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум по-прежнему удерживается в своей резиденции, он в добром здравии, заявил ранее министр иностранных дел страны и исполняющий обязанности главы правительства Асуми Масуду в интервью телеканалу France24.
Нигерские военные выступают по национальному телевидению. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Эксперт сделал прогноз о развитии ситуации в Нигере после переворота
Вчера, 17:55
 
НигерСШАРоссияСергей ЛавровМохамед БазумООНПереворот в Нигере — 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала