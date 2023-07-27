https://ria.ru/20230727/niger-1886718904.html

Лавров призвал восстановить конституционный порядок в Нигере

Лавров призвал восстановить конституционный порядок в Нигере - РИА Новости, 27.07.2023

Лавров призвал восстановить конституционный порядок в Нигере

В Нигере, где военные предприняли попытку захватить власть, нужно восстановить конституционный порядок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T20:12

2023-07-27T20:12

2023-07-27T20:12

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сша

россия

сергей лавров

мохамед базум

оон

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В Нигере, где военные предприняли попытку захватить власть, нужно восстановить конституционный порядок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы подтверждаем нашу позицию, что в Нигере нужно восстановить конституционный порядок", - сказал Лавров в эфире Первого канала. При этом Лавров обратил внимание на двоякую оценку госпереворотов со стороны западных стран. "Переворот (в Нигере) осудил госсекретарь США Блинкен, англичане осудили, генсек ООН - все они сказали, что недопустимо менять власти недемократическим путем. В этой связи, конечно же, вспоминаешь февраль 2014 года, госпереворот на Украине, когда в ответ на наши недоуменные вопросы к Западу, который гарантировал нарушенные оппозицией соглашения, почему они не могут призвать оппозицию к порядку, нам отвечали очень расплывчато, о том, что демократический процесс иногда бывает непредсказуемым", - посетовал Лавров. "Судите сами, как наши западные коллеги относятся к госпереворотам с одной стороны тем, которые происходят вдалеке, а с другой стороны к тем, которые они сами организовывают", - добавил он. Военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, а границы закрыты. Кроме того, военные заявили, что в Нигере объявлен комендантский час. Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее, а офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им "ультиматум". Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум по-прежнему удерживается в своей резиденции, он в добром здравии, заявил ранее министр иностранных дел страны и исполняющий обязанности главы правительства Асуми Масуду в интервью телеканалу France24.

https://ria.ru/20230727/niger-1886694435.html

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нигер, сша, россия, сергей лавров, мохамед базум, оон, переворот в нигере — 2023