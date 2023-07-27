Лавров призвал восстановить конституционный порядок в Нигере
Лавров: в Нигере, где произошел мятеж, нужно восстановить конституционный порядок
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В Нигере, где военные предприняли попытку захватить власть, нужно восстановить конституционный порядок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы подтверждаем нашу позицию, что в Нигере нужно восстановить конституционный порядок", - сказал Лавров в эфире Первого канала.
При этом Лавров обратил внимание на двоякую оценку госпереворотов со стороны западных стран.
"Переворот (в Нигере) осудил госсекретарь США Блинкен, англичане осудили, генсек ООН - все они сказали, что недопустимо менять власти недемократическим путем. В этой связи, конечно же, вспоминаешь февраль 2014 года, госпереворот на Украине, когда в ответ на наши недоуменные вопросы к Западу, который гарантировал нарушенные оппозицией соглашения, почему они не могут призвать оппозицию к порядку, нам отвечали очень расплывчато, о том, что демократический процесс иногда бывает непредсказуемым", - посетовал Лавров.
"Судите сами, как наши западные коллеги относятся к госпереворотам с одной стороны тем, которые происходят вдалеке, а с другой стороны к тем, которые они сами организовывают", - добавил он.
Военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, а границы закрыты. Кроме того, военные заявили, что в Нигере объявлен комендантский час. Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее, а офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им "ультиматум". Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум по-прежнему удерживается в своей резиденции, он в добром здравии, заявил ранее министр иностранных дел страны и исполняющий обязанности главы правительства Асуми Масуду в интервью телеканалу France24.