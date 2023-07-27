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В ЕС заявили, что не видели предпосылок для мятежа в Нигере - РИА Новости, 27.07.2023
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18:10 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/niger-1886694435.html
В ЕС заявили, что не видели предпосылок для мятежа в Нигере
В ЕС заявили, что не видели предпосылок для мятежа в Нигере - РИА Новости, 27.07.2023
В ЕС заявили, что не видели предпосылок для мятежа в Нигере
Евросоюз не видел предпосылок для военного мятежа в Нигере, который он считает своим ближайшим партнером в Африке, заявила представитель внешнеполитической... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T18:10
2023-07-27T18:10
в мире
нигер
африка
брюссель
шарль мишель
мохамед базум
евросоюз
европейский совет
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БРЮССЕЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Евросоюз не видел предпосылок для военного мятежа в Нигере, который он считает своим ближайшим партнером в Африке, заявила представитель внешнеполитической службы союза Набиля Массрали. "На данном этапе ситуация в Нигере крайне нестабильная. Мы считаем Нигер своим очень близким партнером. Именно поэтому мы решительно осуждаем этот путч или попытку путча. На данной стадии я могу сказать, что мы анализируем ситуацию, но каких-либо элементов, спровоцировавших ее возникновение, мы не наблюдали", - сказала Массрали на брифинге в Брюсселе. Ранее ЕС официально осудил мятеж в Нигере, а глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что связался по телефону с президентом Мохамедом Базумом и заверил его в поддержке. Примечательно, что на фоне разлада в отношениях с другими странами африканского региона Сахель, с Нигером до последнего времени у ЕС сохранялись достаточно тесные связи. В начале 2023 года ЕС утвердил решение о создании совместной партнерской военной миссии по поддержке борьбы против терроризма в этой стране. Предполагалось, что миссия ЕС "поможет вооруженным силам Нигера сдерживать угрозу терроризма, защищать население в стране и обеспечить безопасную и спокойную среду в соответствии с нормами прав человека и международного гуманитарного права". Миссия рассчитана на три года, на нее планировалось потратить более 27 миллионов евро. Финансирование пойдет из Европейского фонда мира, из которого также оплачиваются поставки оружия и боеприпасов Украине. Ранее подобная миссия ЕС была практически свернута в Мали.
https://ria.ru/20230727/niger-1886669095.html
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в мире, нигер, африка, брюссель, шарль мишель, мохамед базум, евросоюз, европейский совет, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Африка, Брюссель, Шарль Мишель, Мохамед Базум, Евросоюз, Европейский совет, Переворот в Нигере — 2023
В ЕС заявили, что не видели предпосылок для мятежа в Нигере

Представитель ЕС Массрали: Евросоюз не видел предпосылок для военного мятежа в Нигере

© AP Photo / ORTNНигерские военные выступают по национальному телевидению. Кадр видео
Нигерские военные выступают по национальному телевидению. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / ORTN
Нигерские военные выступают по национальному телевидению. Кадр видео
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БРЮССЕЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Евросоюз не видел предпосылок для военного мятежа в Нигере, который он считает своим ближайшим партнером в Африке, заявила представитель внешнеполитической службы союза Набиля Массрали.
"На данном этапе ситуация в Нигере крайне нестабильная. Мы считаем Нигер своим очень близким партнером. Именно поэтому мы решительно осуждаем этот путч или попытку путча. На данной стадии я могу сказать, что мы анализируем ситуацию, но каких-либо элементов, спровоцировавших ее возникновение, мы не наблюдали", - сказала Массрали на брифинге в Брюсселе.
Ранее ЕС официально осудил мятеж в Нигере, а глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что связался по телефону с президентом Мохамедом Базумом и заверил его в поддержке.
Примечательно, что на фоне разлада в отношениях с другими странами африканского региона Сахель, с Нигером до последнего времени у ЕС сохранялись достаточно тесные связи. В начале 2023 года ЕС утвердил решение о создании совместной партнерской военной миссии по поддержке борьбы против терроризма в этой стране.
Предполагалось, что миссия ЕС "поможет вооруженным силам Нигера сдерживать угрозу терроризма, защищать население в стране и обеспечить безопасную и спокойную среду в соответствии с нормами прав человека и международного гуманитарного права".
Миссия рассчитана на три года, на нее планировалось потратить более 27 миллионов евро. Финансирование пойдет из Европейского фонда мира, из которого также оплачиваются поставки оружия и боеприпасов Украине. Ранее подобная миссия ЕС была практически свернута в Мали.
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В миреНигерАфрикаБрюссельШарль МишельМохамед БазумЕвросоюзЕвропейский советПереворот в Нигере — 2023
 
 
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