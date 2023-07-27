https://ria.ru/20230727/niger-1886688049.html

Эксперт сделал прогноз о развитии ситуации в Нигере после переворота

Эксперт сделал прогноз о развитии ситуации в Нигере после переворота - РИА Новости, 27.07.2023

Эксперт сделал прогноз о развитии ситуации в Нигере после переворота

Военные могут предложить аналогичный со многими западноафриканскими странами переходный период, а позже принять новую конституцию страны, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T17:55

2023-07-27T17:55

2023-07-27T17:55

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Военные могут предложить аналогичный со многими западноафриканскими странами переходный период, а позже принять новую конституцию страны, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований МГИМО Иван Лошкарев. Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им "ультиматум". "Военные, скорее всего, предложат переходный период. Примут через несколько лет новую конституцию, как это обычно в Западной Африке бывает, все начнется сначала", - сказал эксперт. Он обратил внимание на то, что непонятно, какова позиция большей части армии, так как некоторые ее представители поддержали президента. Эксперт отметил, что в данном регионе существует присутствие Франции, причем не только военное, но и финансовое, и гуманитарное. "Здесь у Франции задел на десятилетия вперед. Окончательного ухода Франции я бы не ожидал", - подчеркнул Лошкарев. По его словам, радикальных изменений в уровне французского влияния в экономике Нигера ждать не стоит. "Французы никогда не уйдут, уран они будут добывать самостоятельно. Максимум поделятся с китайцами", - считает Лошкарев. Как сообщал портал Jeune Afrique, предполагаемой причиной мятежа стали намерения Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Портал со ссылкой на источник в вооруженных силах сообщал о "ведущихся переговорах", которые призваны избежать конфронтации между военными гвардии и остальной армией. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники сообщал, что президент отклонил требование мятежников подписать заявление об отставке.

https://ria.ru/20230727/niger-1886669095.html

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в мире, нигер, мгимо, переворот в нигере — 2023, франция, ниамей