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Эксперт сделал прогноз о развитии ситуации в Нигере после переворота - РИА Новости, 27.07.2023
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17:55 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/niger-1886688049.html
Эксперт сделал прогноз о развитии ситуации в Нигере после переворота
Эксперт сделал прогноз о развитии ситуации в Нигере после переворота - РИА Новости, 27.07.2023
Эксперт сделал прогноз о развитии ситуации в Нигере после переворота
Военные могут предложить аналогичный со многими западноафриканскими странами переходный период, а позже принять новую конституцию страны, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T17:55
2023-07-27T17:55
в мире
нигер
мгимо
переворот в нигере — 2023
франция
ниамей
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Военные могут предложить аналогичный со многими западноафриканскими странами переходный период, а позже принять новую конституцию страны, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований МГИМО Иван Лошкарев. Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им "ультиматум". "Военные, скорее всего, предложат переходный период. Примут через несколько лет новую конституцию, как это обычно в Западной Африке бывает, все начнется сначала", - сказал эксперт. Он обратил внимание на то, что непонятно, какова позиция большей части армии, так как некоторые ее представители поддержали президента. Эксперт отметил, что в данном регионе существует присутствие Франции, причем не только военное, но и финансовое, и гуманитарное. "Здесь у Франции задел на десятилетия вперед. Окончательного ухода Франции я бы не ожидал", - подчеркнул Лошкарев. По его словам, радикальных изменений в уровне французского влияния в экономике Нигера ждать не стоит. "Французы никогда не уйдут, уран они будут добывать самостоятельно. Максимум поделятся с китайцами", - считает Лошкарев. Как сообщал портал Jeune Afrique, предполагаемой причиной мятежа стали намерения Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Портал со ссылкой на источник в вооруженных силах сообщал о "ведущихся переговорах", которые призваны избежать конфронтации между военными гвардии и остальной армией. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники сообщал, что президент отклонил требование мятежников подписать заявление об отставке.
https://ria.ru/20230727/niger-1886669095.html
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в мире, нигер, мгимо, переворот в нигере — 2023, франция, ниамей
В мире, Нигер, МГИМО, Переворот в Нигере — 2023, Франция, Ниамей
Эксперт сделал прогноз о развитии ситуации в Нигере после переворота

Политолог Лошкарев допустил, что военные предложат в Нигере переходный период

© AP Photo / ORTNНигерские военные выступают по национальному телевидению. Кадр видео
Нигерские военные выступают по национальному телевидению. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / ORTN
Нигерские военные выступают по национальному телевидению. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Военные могут предложить аналогичный со многими западноафриканскими странами переходный период, а позже принять новую конституцию страны, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований МГИМО Иван Лошкарев.
Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им "ультиматум".
«
"Военные, скорее всего, предложат переходный период. Примут через несколько лет новую конституцию, как это обычно в Западной Африке бывает, все начнется сначала", - сказал эксперт.
Он обратил внимание на то, что непонятно, какова позиция большей части армии, так как некоторые ее представители поддержали президента.
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Эксперт отметил, что в данном регионе существует присутствие Франции, причем не только военное, но и финансовое, и гуманитарное.
«
"Здесь у Франции задел на десятилетия вперед. Окончательного ухода Франции я бы не ожидал", - подчеркнул Лошкарев.
По его словам, радикальных изменений в уровне французского влияния в экономике Нигера ждать не стоит.
«
"Французы никогда не уйдут, уран они будут добывать самостоятельно. Максимум поделятся с китайцами", - считает Лошкарев.
Как сообщал портал Jeune Afrique, предполагаемой причиной мятежа стали намерения Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Портал со ссылкой на источник в вооруженных силах сообщал о "ведущихся переговорах", которые призваны избежать конфронтации между военными гвардии и остальной армией. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники сообщал, что президент отклонил требование мятежников подписать заявление об отставке.
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