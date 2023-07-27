Эксперт сделал прогноз о развитии ситуации в Нигере после переворота
Политолог Лошкарев допустил, что военные предложат в Нигере переходный период
© AP Photo / ORTNНигерские военные выступают по национальному телевидению. Кадр видео
© AP Photo / ORTN
Нигерские военные выступают по национальному телевидению. Кадр видео
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Военные могут предложить аналогичный со многими западноафриканскими странами переходный период, а позже принять новую конституцию страны, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований МГИМО Иван Лошкарев.
Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им "ультиматум".
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"Военные, скорее всего, предложат переходный период. Примут через несколько лет новую конституцию, как это обычно в Западной Африке бывает, все начнется сначала", - сказал эксперт.
Он обратил внимание на то, что непонятно, какова позиция большей части армии, так как некоторые ее представители поддержали президента.
Эксперт отметил, что в данном регионе существует присутствие Франции, причем не только военное, но и финансовое, и гуманитарное.
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"Здесь у Франции задел на десятилетия вперед. Окончательного ухода Франции я бы не ожидал", - подчеркнул Лошкарев.
По его словам, радикальных изменений в уровне французского влияния в экономике Нигера ждать не стоит.
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"Французы никогда не уйдут, уран они будут добывать самостоятельно. Максимум поделятся с китайцами", - считает Лошкарев.
Как сообщал портал Jeune Afrique, предполагаемой причиной мятежа стали намерения Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Портал со ссылкой на источник в вооруженных силах сообщал о "ведущихся переговорах", которые призваны избежать конфронтации между военными гвардии и остальной армией. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники сообщал, что президент отклонил требование мятежников подписать заявление об отставке.