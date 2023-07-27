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В Ниамее сотни жителей Нигера вышли на улицы в знак поддержки мятежников - РИА Новости, 27.07.2023
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17:20 27.07.2023 (обновлено: 17:34 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/niger-1886675957.html
В Ниамее сотни жителей Нигера вышли на улицы в знак поддержки мятежников
В Ниамее сотни жителей Нигера вышли на улицы в знак поддержки мятежников - РИА Новости, 27.07.2023
В Ниамее сотни жителей Нигера вышли на улицы в знак поддержки мятежников
Сотни жителей Нигера собрались у здания Национальной ассамблеи страны, выражая поддержку мятежникам и требуя вывода французских военных, сообщает телеканал... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T17:20
2023-07-27T17:34
переворот в нигере — 2023
франция
ниамей
нигер
в мире
мохамед базум
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сотни жителей Нигера собрались у здания Национальной ассамблеи страны, выражая поддержку мятежникам и требуя вывода французских военных, сообщает телеканал TV5MONDE. "Несколько сотен человек собрались у здания Национальной ассамблеи. Некоторые несли плакаты с антифранцузскими и пророссийскими лозунгами. Они требовали вывода французских войск", — передает корреспондент канала с места событий.Бойцы президентской гвардии ранее заявили о смещении главы государства Мохамеда Базума со своего поста. Вчера они захватили его дворец и резиденцию, а также объявили о закрытии границ в стране. Офис Базума заявил, что армия не поддержала мятежников.Как сообщал портал Jeune Afrique, восстание, предположительно, вызвано намерением Базума снять с должности командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники сообщал, что президент отклонил требование мятежников подписать заявление об отставке. Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что президент Бенина Патрис Талон в качестве переговорщика направился в Нигер.
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переворот в нигере — 2023, франция, ниамей, нигер, в мире, мохамед базум
Переворот в Нигере — 2023, Франция, Ниамей, Нигер, В мире, Мохамед Базум
В Ниамее сотни жителей Нигера вышли на улицы в знак поддержки мятежников

В Ниамее сотни жителей Нигера вышли на улицы с требованием вывода войск Франции из страны

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сотни жителей Нигера собрались у здания Национальной ассамблеи страны, выражая поддержку мятежникам и требуя вывода французских военных, сообщает телеканал TV5MONDE.
"Несколько сотен человек собрались у здания Национальной ассамблеи. Некоторые несли плакаты с антифранцузскими и пророссийскими лозунгами. Они требовали вывода французских войск", — передает корреспондент канала с места событий.
Бойцы президентской гвардии ранее заявили о смещении главы государства Мохамеда Базума со своего поста. Вчера они захватили его дворец и резиденцию, а также объявили о закрытии границ в стране. Офис Базума заявил, что армия не поддержала мятежников.
Как сообщал портал Jeune Afrique, восстание, предположительно, вызвано намерением Базума снять с должности командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники сообщал, что президент отклонил требование мятежников подписать заявление об отставке.
Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что президент Бенина Патрис Талон в качестве переговорщика направился в Нигер.
Сторонники президента Нигера Мохамеда Базума во время акции в его поддержку в Ниамее - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Генсек ООН призвал немедленно освободить президента Нигера
16:42
 
Переворот в Нигере — 2023ФранцияНиамейНигерВ миреМохамед Базум
 
 
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