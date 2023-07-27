В Германии прокомментировали переворот в Нигере
Глава МИД Германии Бербок заявила, что действия военных Нигера наносят ущерб стране
© AP Photo / Sam MednickСторонники президента Нигера Мохамеда Базума во время акции в его поддержку в Ниамее
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники президента Нигера Мохамеда Базума во время акции в его поддержку в Ниамее
БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Военный мятеж в Нигере наносит ущерб африканскому государству, Берлин поддерживает идею развития демократии в стране, заявила в четверг министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в Twitter.
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"Когда военные силой захватывают власть, то они наносят ущерб своей стране. Я заверила моего коллегу Асуми Масуду в нашей полной поддержке демократического развития в Нигере", - сообщила министр.
Бербок также сообщила, что Германия поддерживает усилия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по восстановлению конституции Нигера.
Асуми Масуду занимает пост министра иностранных дел Нигера с 2021 года. После недавнего госпереворота он объявил себя исполняющим обязанности президента государства вместо Мохамеда Базума, который по-прежнему удерживается в своей резиденции.
Ранее военные мятежники объявили об отстранении Базума с поста президента страны и закрытии границ республики Нигер. В своем заявлении, распространенном в эфире национального телевидения, они утверждали, что гарантируют физическую неприкосновенность представителям смещенной власти. Также они объявили, что в Нигере введен общенациональный комендантский час с 19:00 до 05:00 (с 21:00 до 07:00 мск), работа всех учреждений в стране приостановлена.
Как сообщал портал Jeune Afrique, предполагаемой причиной мятежа стали намерения Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Портал со ссылкой на источник в вооруженных силах сообщал о "ведущихся переговорах", которые призваны избежать конфронтации между военными гвардии и остальной армией. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники сообщал, что президент отклонил требование мятежников подписать заявление об отставке.
Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что президент Бенина Патрис Талон в качестве переговорщика направился в Нигер.