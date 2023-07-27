https://ria.ru/20230727/niger-1886669095.html

В Германии прокомментировали переворот в Нигере

В Германии прокомментировали переворот в Нигере - РИА Новости, 27.07.2023

В Германии прокомментировали переворот в Нигере

Военный мятеж в Нигере наносит ущерб африканскому государству, Берлин поддерживает идею развития демократии в стране, заявила в четверг министр иностранных дел... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T16:59

2023-07-27T16:59

2023-07-27T16:59

в мире

нигер

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

анналена бербок

германия

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БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Военный мятеж в Нигере наносит ущерб африканскому государству, Берлин поддерживает идею развития демократии в стране, заявила в четверг министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в Twitter. "Когда военные силой захватывают власть, то они наносят ущерб своей стране. Я заверила моего коллегу Асуми Масуду в нашей полной поддержке демократического развития в Нигере", - сообщила министр. Бербок также сообщила, что Германия поддерживает усилия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по восстановлению конституции Нигера. Ранее правительство Германии планировало после завершения миссии бундесвера в Мали к маю 2024 года, расширить свое военное присутствие в соседнем Нигере. Бундесвер с 2018 года проводит тренировки в Нигере в рамках антитеррористической миссии ЕС. Асуми Масуду занимает пост министра иностранных дел Нигера с 2021 года. После недавнего госпереворота он объявил себя исполняющим обязанности президента государства вместо Мохамеда Базума, который по-прежнему удерживается в своей резиденции. Ранее военные мятежники объявили об отстранении Базума с поста президента страны и закрытии границ республики Нигер. В своем заявлении, распространенном в эфире национального телевидения, они утверждали, что гарантируют физическую неприкосновенность представителям смещенной власти. Также они объявили, что в Нигере введен общенациональный комендантский час с 19:00 до 05:00 (с 21:00 до 07:00 мск), работа всех учреждений в стране приостановлена. Как сообщал портал Jeune Afrique, предполагаемой причиной мятежа стали намерения Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Портал со ссылкой на источник в вооруженных силах сообщал о "ведущихся переговорах", которые призваны избежать конфронтации между военными гвардии и остальной армией. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники сообщал, что президент отклонил требование мятежников подписать заявление об отставке. Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что президент Бенина Патрис Талон в качестве переговорщика направился в Нигер.

https://ria.ru/20230727/niger-1886665276.html

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в мире, нигер, мохамед базум, переворот в нигере — 2023, анналена бербок, германия