https://ria.ru/20230727/niger-1886665276.html
В Нигере обвинили французский самолет в нарушении границ
В Нигере обвинили французский самолет в нарушении границ - РИА Новости, 27.07.2023
В Нигере обвинили французский самолет в нарушении границ
Военный самолет Франции нарушил режим закрытия воздушных границ Нигера, который был введен после мятежа в стране, сообщили военные мятежники. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T16:45
2023-07-27T16:45
2023-07-27T16:46
в мире
нигер
франция
ниамей
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886526158_23:0:2827:1577_1920x0_80_0_0_7246e07538b5465f1f5beebedaccc491.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Военный самолет Франции нарушил режим закрытия воздушных границ Нигера, который был введен после мятежа в стране, сообщили военные мятежники. "Французский партнер пренебрег (распоряжением о закрытии воздушных и наземных границ - ред.), чтобы приземлить военный самолет типа A400M в международном аэропорту Ниамея сегодня утром в 06.30", - заявил военный от имени мятежного Комитета по защите отечества в эфире национального телевидения. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, а границы закрыты. Кроме того, военные заявили, что в Нигере объявлен комендантский час. Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им "ультиматум". Как сообщал портал Jeune Afrique, предполагаемой причиной мятежа стали намерения Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Портал со ссылкой на источник в вооруженных силах сообщал о "ведущихся переговорах", которые призваны избежать конфронтации между военными гвардии и остальной армией. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники сообщал, что президент отклонил требование мятежников подписать заявление об отставке. Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что президент Бенина Патрис Талон в качестве переговорщика направился в Нигер.
https://ria.ru/20230727/niger-1886561023.html
нигер
франция
ниамей
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886526158_373:0:2476:1577_1920x0_80_0_0_914fa08032fc83bb0f2bf9dd5c5d2ae4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигер, франция, ниамей, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Франция, Ниамей, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
В Нигере обвинили французский самолет в нарушении границ
Мятежники в Нигере обвинили военный самолет Франции в нарушении режима закрытия границ
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Военный самолет Франции нарушил режим закрытия воздушных границ Нигера, который был введен после мятежа в стране, сообщили военные мятежники.
"Французский партнер пренебрег (распоряжением о закрытии воздушных и наземных границ - ред.), чтобы приземлить военный самолет типа A400
M в международном аэропорту Ниамея
сегодня утром в 06.30", - заявил военный от имени мятежного Комитета по защите отечества в эфире национального телевидения.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум
смещен, а границы закрыты. Кроме того, военные заявили, что в Нигере объявлен комендантский час.
Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им "ультиматум".
Как сообщал портал Jeune Afrique, предполагаемой причиной мятежа стали намерения Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Портал со ссылкой на источник в вооруженных силах сообщал о "ведущихся переговорах", которые призваны избежать конфронтации между военными гвардии и остальной армией. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники сообщал, что президент отклонил требование мятежников подписать заявление об отставке.
Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что президент Бенина
Патрис Талон в качестве переговорщика направился в Нигер.
Евросовет выразил поддержку президенту Нигера на фоне мятежа