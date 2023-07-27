https://ria.ru/20230727/niger-1886665276.html

В Нигере обвинили французский самолет в нарушении границ

В Нигере обвинили французский самолет в нарушении границ - РИА Новости, 27.07.2023

В Нигере обвинили французский самолет в нарушении границ

Военный самолет Франции нарушил режим закрытия воздушных границ Нигера, который был введен после мятежа в стране, сообщили военные мятежники. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T16:45

2023-07-27T16:45

2023-07-27T16:46

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нигер

франция

ниамей

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Военный самолет Франции нарушил режим закрытия воздушных границ Нигера, который был введен после мятежа в стране, сообщили военные мятежники. "Французский партнер пренебрег (распоряжением о закрытии воздушных и наземных границ - ред.), чтобы приземлить военный самолет типа A400M в международном аэропорту Ниамея сегодня утром в 06.30", - заявил военный от имени мятежного Комитета по защите отечества в эфире национального телевидения. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, а границы закрыты. Кроме того, военные заявили, что в Нигере объявлен комендантский час. Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им "ультиматум". Как сообщал портал Jeune Afrique, предполагаемой причиной мятежа стали намерения Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Портал со ссылкой на источник в вооруженных силах сообщал о "ведущихся переговорах", которые призваны избежать конфронтации между военными гвардии и остальной армией. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники сообщал, что президент отклонил требование мятежников подписать заявление об отставке. Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что президент Бенина Патрис Талон в качестве переговорщика направился в Нигер.

https://ria.ru/20230727/niger-1886561023.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нигер, франция, ниамей, мохамед базум, переворот в нигере — 2023