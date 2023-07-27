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В Нигере обвинили французский самолет в нарушении границ - РИА Новости, 27.07.2023
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16:45 27.07.2023 (обновлено: 16:46 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/niger-1886665276.html
В Нигере обвинили французский самолет в нарушении границ
В Нигере обвинили французский самолет в нарушении границ - РИА Новости, 27.07.2023
В Нигере обвинили французский самолет в нарушении границ
Военный самолет Франции нарушил режим закрытия воздушных границ Нигера, который был введен после мятежа в стране, сообщили военные мятежники. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T16:45
2023-07-27T16:46
в мире
нигер
франция
ниамей
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Военный самолет Франции нарушил режим закрытия воздушных границ Нигера, который был введен после мятежа в стране, сообщили военные мятежники. "Французский партнер пренебрег (распоряжением о закрытии воздушных и наземных границ - ред.), чтобы приземлить военный самолет типа A400M в международном аэропорту Ниамея сегодня утром в 06.30", - заявил военный от имени мятежного Комитета по защите отечества в эфире национального телевидения. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, а границы закрыты. Кроме того, военные заявили, что в Нигере объявлен комендантский час. Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им "ультиматум". Как сообщал портал Jeune Afrique, предполагаемой причиной мятежа стали намерения Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Портал со ссылкой на источник в вооруженных силах сообщал о "ведущихся переговорах", которые призваны избежать конфронтации между военными гвардии и остальной армией. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники сообщал, что президент отклонил требование мятежников подписать заявление об отставке. Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что президент Бенина Патрис Талон в качестве переговорщика направился в Нигер.
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в мире, нигер, франция, ниамей, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Франция, Ниамей, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
В Нигере обвинили французский самолет в нарушении границ

Мятежники в Нигере обвинили военный самолет Франции в нарушении режима закрытия границ

© AP Photo / ORTNНигерские военные выступают по национальному телевидению. Кадр видео
Нигерские военные выступают по национальному телевидению. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / ORTN
Нигерские военные выступают по национальному телевидению. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Военный самолет Франции нарушил режим закрытия воздушных границ Нигера, который был введен после мятежа в стране, сообщили военные мятежники.
"Французский партнер пренебрег (распоряжением о закрытии воздушных и наземных границ - ред.), чтобы приземлить военный самолет типа A400M в международном аэропорту Ниамея сегодня утром в 06.30", - заявил военный от имени мятежного Комитета по защите отечества в эфире национального телевидения.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, а границы закрыты. Кроме того, военные заявили, что в Нигере объявлен комендантский час.
Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им "ультиматум".
Как сообщал портал Jeune Afrique, предполагаемой причиной мятежа стали намерения Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Портал со ссылкой на источник в вооруженных силах сообщал о "ведущихся переговорах", которые призваны избежать конфронтации между военными гвардии и остальной армией. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники сообщал, что президент отклонил требование мятежников подписать заявление об отставке.
Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что президент Бенина Патрис Талон в качестве переговорщика направился в Нигер.
Сторонники президента Нигера Мохамеда Базума в Ниамее - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Евросовет выразил поддержку президенту Нигера на фоне мятежа
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В миреНигерФранцияНиамейМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023
 
 
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