https://ria.ru/20230727/niger-1886664657.html

Генсек ООН призвал немедленно освободить президента Нигера

Генсек ООН призвал немедленно освободить президента Нигера - РИА Новости, 27.07.2023

Генсек ООН призвал немедленно освободить президента Нигера

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал удерживающих президента Нигера Мохамеда Базума немедленно его освободить без предусловий. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T16:42

2023-07-27T16:42

2023-07-27T16:58

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переворот в нигере — 2023

мохамед базум

антониу гутерреш

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ООН, 27 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал удерживающих президента Нигера Мохамеда Базума немедленно его освободить без предусловий."Организация Объединенных Наций решительно осуждает нападение на демократически избранное правительство и поддерживает усилия ЭКОВАС и Африканского союза по восстановлению демократии", - сказал Гутерреш журналистам. "Теперь я хочу обратиться непосредственно к тем, кто его удерживает: немедленно и безоговорочно освободить президента Базума", - подчеркнул он.Генсек заявил, что не знает, где находится лидер Нигера. "Но он задержан. Он сказал мне, что он в порядке, но ситуация очень серьезная", - отметил он, пояснив, что говорил с Базумом накануне по телефону.Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, а границы закрыты. Кроме того, военные заявили, что в Нигере объявлен комендантский час.Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им "ультиматум".Как сообщал портал Jeune Afrique, предполагаемой причиной мятежа стали намерения Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Портал со ссылкой на источник в вооруженных силах сообщал о "ведущихся переговорах", которые призваны избежать конфронтации между военными гвардии и остальной армией. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники сообщал, что президент отклонил требование мятежников подписать заявление об отставке.Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что президент Бенина Патрис Талон в качестве переговорщика направился в Нигер.

https://ria.ru/20230727/niger-1886561023.html

https://ria.ru/20230727/niger-1886532166.html

https://ria.ru/20230727/perevorot-1886570339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нигер, оон, переворот в нигере — 2023, мохамед базум, антониу гутерреш