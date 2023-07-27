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Генсек ООН призвал немедленно освободить президента Нигера - РИА Новости, 27.07.2023
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16:42 27.07.2023 (обновлено: 16:58 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/niger-1886664657.html
Генсек ООН призвал немедленно освободить президента Нигера
Генсек ООН призвал немедленно освободить президента Нигера - РИА Новости, 27.07.2023
Генсек ООН призвал немедленно освободить президента Нигера
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал удерживающих президента Нигера Мохамеда Базума немедленно его освободить без предусловий. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T16:42
2023-07-27T16:58
в мире
нигер
оон
переворот в нигере — 2023
мохамед базум
антониу гутерреш
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ООН, 27 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал удерживающих президента Нигера Мохамеда Базума немедленно его освободить без предусловий."Организация Объединенных Наций решительно осуждает нападение на демократически избранное правительство и поддерживает усилия ЭКОВАС и Африканского союза по восстановлению демократии", - сказал Гутерреш журналистам. "Теперь я хочу обратиться непосредственно к тем, кто его удерживает: немедленно и безоговорочно освободить президента Базума", - подчеркнул он.Генсек заявил, что не знает, где находится лидер Нигера. "Но он задержан. Он сказал мне, что он в порядке, но ситуация очень серьезная", - отметил он, пояснив, что говорил с Базумом накануне по телефону.Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, а границы закрыты. Кроме того, военные заявили, что в Нигере объявлен комендантский час.Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им "ультиматум".Как сообщал портал Jeune Afrique, предполагаемой причиной мятежа стали намерения Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Портал со ссылкой на источник в вооруженных силах сообщал о "ведущихся переговорах", которые призваны избежать конфронтации между военными гвардии и остальной армией. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники сообщал, что президент отклонил требование мятежников подписать заявление об отставке.Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что президент Бенина Патрис Талон в качестве переговорщика направился в Нигер.
https://ria.ru/20230727/niger-1886561023.html
https://ria.ru/20230727/niger-1886532166.html
https://ria.ru/20230727/perevorot-1886570339.html
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в мире, нигер, оон, переворот в нигере — 2023, мохамед базум, антониу гутерреш
В мире, Нигер, ООН, Переворот в Нигере — 2023, Мохамед Базум, Антониу Гутерреш
Генсек ООН призвал немедленно освободить президента Нигера

Гутерреш обратился к удерживающим главу Нигера Базума и призвал немедленно его освободить

© AP Photo / Sam MednickСторонники президента Нигера Мохамеда Базума во время акции в его поддержку в Ниамее
Сторонники президента Нигера Мохамеда Базума во время акции в его поддержку в Ниамее - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники президента Нигера Мохамеда Базума во время акции в его поддержку в Ниамее
Читать ria.ru в
ООН, 27 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал удерживающих президента Нигера Мохамеда Базума немедленно его освободить без предусловий.
"Организация Объединенных Наций решительно осуждает нападение на демократически избранное правительство и поддерживает усилия ЭКОВАС и Африканского союза по восстановлению демократии", - сказал Гутерреш журналистам. "Теперь я хочу обратиться непосредственно к тем, кто его удерживает: немедленно и безоговорочно освободить президента Базума", - подчеркнул он.
Сторонники президента Нигера Мохамеда Базума в Ниамее - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
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Генсек заявил, что не знает, где находится лидер Нигера. "Но он задержан. Он сказал мне, что он в порядке, но ситуация очень серьезная", - отметил он, пояснив, что говорил с Базумом накануне по телефону.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, а границы закрыты. Кроме того, военные заявили, что в Нигере объявлен комендантский час.
Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им "ультиматум".
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Как сообщал портал Jeune Afrique, предполагаемой причиной мятежа стали намерения Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Портал со ссылкой на источник в вооруженных силах сообщал о "ведущихся переговорах", которые призваны избежать конфронтации между военными гвардии и остальной армией. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники сообщал, что президент отклонил требование мятежников подписать заявление об отставке.
Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что президент Бенина Патрис Талон в качестве переговорщика направился в Нигер.
Нигерские военные выступают по национальному телевидению. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
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В миреНигерООНПереворот в Нигере — 2023Мохамед БазумАнтониу Гутерреш
 
 
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