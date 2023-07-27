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Армия Нигера объявила о солидарности с военными мятежниками - РИА Новости, 27.07.2023
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13:31 27.07.2023 (обновлено: 14:11 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/niger-1886598790.html
Армия Нигера объявила о солидарности с военными мятежниками
Армия Нигера объявила о солидарности с военными мятежниками - РИА Новости, 27.07.2023
Армия Нигера объявила о солидарности с военными мятежниками
Командование Вооруженных сил Нигера объявило о солидарности с военными мятежниками, следует из документа, опубликованного в аккаунте армии в Twitter. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T13:31
2023-07-27T14:11
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ниамей
бенин
мохамед базум
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Командование Вооруженных сил Нигера объявило о солидарности с военными мятежниками, следует из документа, опубликованного в аккаунте армии в Twitter."Военное командование &lt;…&gt; решило присоединиться к заявлению cил обороны и безопасности", — говорится в заявлении.Военные объясняют это решение стремлением предотвратить кровопролитие и сохранить физическую неприкосновенность президента.При этом командование отмечает, что любое внешнее военное вмешательство в дела Нигера грозит катастрофическими последствиями для населения и страны.Кроме того, штаб призывал мятежников сохранить боеспособность для борьбы с террористами и организованной преступностью.Накануне военнослужащие президентской гвардии заблокировали президентский дворец в Ниамее, а минувшей ночью объявили о государственном перевороте. По их словам, президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, в стране введен комендантский час.По словам министра иностранных дел и исполняющего обязанности главы правительства Асуми Масуду, мятежники удерживают Базума в его резиденции, с ним все в порядке.
https://ria.ru/20230727/niger-1886591480.html
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в мире, нигер, переворот в нигере — 2023, ниамей, бенин, мохамед базум
В мире, Нигер, Переворот в Нигере — 2023, Ниамей, Бенин, Мохамед Базум
Армия Нигера объявила о солидарности с военными мятежниками

Командование ВС Нигера объявило о солидарности с военными мятежниками

© AP Photo / ORTNНигерские военные выступают по национальному телевидению. Кадр видео
Нигерские военные выступают по национальному телевидению. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / ORTN
Нигерские военные выступают по национальному телевидению. Кадр видео
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Командование Вооруженных сил Нигера объявило о солидарности с военными мятежниками, следует из документа, опубликованного в аккаунте армии в Twitter.
"Военное командование <…> решило присоединиться к заявлению cил обороны и безопасности", — говорится в заявлении.
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Военные объясняют это решение стремлением предотвратить кровопролитие и сохранить физическую неприкосновенность президента.
При этом командование отмечает, что любое внешнее военное вмешательство в дела Нигера грозит катастрофическими последствиями для населения и страны.
Кроме того, штаб призывал мятежников сохранить боеспособность для борьбы с террористами и организованной преступностью.
Накануне военнослужащие президентской гвардии заблокировали президентский дворец в Ниамее, а минувшей ночью объявили о государственном перевороте. По их словам, президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, в стране введен комендантский час.
По словам министра иностранных дел и исполняющего обязанности главы правительства Асуми Масуду, мятежники удерживают Базума в его резиденции, с ним все в порядке.
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