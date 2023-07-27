https://ria.ru/20230727/niger-1886598790.html
Армия Нигера объявила о солидарности с военными мятежниками
Армия Нигера объявила о солидарности с военными мятежниками - РИА Новости, 27.07.2023
Армия Нигера объявила о солидарности с военными мятежниками
Командование Вооруженных сил Нигера объявило о солидарности с военными мятежниками, следует из документа, опубликованного в аккаунте армии в Twitter. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T13:31
2023-07-27T13:31
2023-07-27T14:11
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Командование Вооруженных сил Нигера объявило о солидарности с военными мятежниками, следует из документа, опубликованного в аккаунте армии в Twitter."Военное командование <…> решило присоединиться к заявлению cил обороны и безопасности", — говорится в заявлении.Военные объясняют это решение стремлением предотвратить кровопролитие и сохранить физическую неприкосновенность президента.При этом командование отмечает, что любое внешнее военное вмешательство в дела Нигера грозит катастрофическими последствиями для населения и страны.Кроме того, штаб призывал мятежников сохранить боеспособность для борьбы с террористами и организованной преступностью.Накануне военнослужащие президентской гвардии заблокировали президентский дворец в Ниамее, а минувшей ночью объявили о государственном перевороте. По их словам, президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, в стране введен комендантский час.По словам министра иностранных дел и исполняющего обязанности главы правительства Асуми Масуду, мятежники удерживают Базума в его резиденции, с ним все в порядке.
https://ria.ru/20230727/niger-1886591480.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигер, переворот в нигере — 2023, ниамей, бенин, мохамед базум
В мире, Нигер, Переворот в Нигере — 2023, Ниамей, Бенин, Мохамед Базум
Армия Нигера объявила о солидарности с военными мятежниками
Командование ВС Нигера объявило о солидарности с военными мятежниками
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости.
Командование Вооруженных сил Нигера объявило о солидарности с военными мятежниками, следует из документа, опубликованного в аккаунте армии в Twitter
.
"Военное командование <…> решило присоединиться к заявлению cил обороны и безопасности", — говорится в заявлении.
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Военные объясняют это решение стремлением предотвратить кровопролитие и сохранить физическую неприкосновенность президента.
При этом командование отмечает, что любое внешнее военное вмешательство в дела Нигера грозит катастрофическими последствиями для населения и страны.
Кроме того, штаб призывал мятежников сохранить боеспособность для борьбы с террористами и организованной преступностью.
Накануне военнослужащие президентской гвардии заблокировали президентский дворец в Ниамее
, а минувшей ночью объявили о государственном перевороте. По их словам, президент Мохамед Базум
смещен, границы закрыты, в стране введен комендантский час.
По словам министра иностранных дел и исполняющего обязанности главы правительства Асуми Масуду, мятежники удерживают Базума в его резиденции, с ним все в порядке.
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