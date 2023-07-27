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МИД России призвал стороны конфликта в Нигере к диалогу - РИА Новости, 27.07.2023
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13:06 27.07.2023 (обновлено: 13:18 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/niger-1886591480.html
МИД России призвал стороны конфликта в Нигере к диалогу
МИД России призвал стороны конфликта в Нигере к диалогу - РИА Новости, 27.07.2023
МИД России призвал стороны конфликта в Нигере к диалогу
Россия призывает стороны конфликта в Нигере воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путём диалога, говорится в комментарии официального... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T13:06
2023-07-27T13:18
россия
переворот в нигере — 2023
нигер
мали
мария захарова
мохамед базум
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия призывает стороны конфликта в Нигере воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путём диалога, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой."С обеспокоенностью следим за развитием обстановки в республике Нигер, где 26 июля группа нигерских военнослужащих блокировала президентский дворец и заявила об отстранении от власти действующего главы государства Мохамеда Базума. По поступающей информации, приостановлена деятельность госучреждений, закрыты границы, по всей территории страны введён комендантский час", - говорится в размещенном на сайте МИД документе.Граждане России, по предварительным данным, не пострадали в ходе конфликта в Нигере, министерство иностранных дел рекомендует россиянам воздержаться от поездок в эту африканскую страну."По данным посольства России в Мали, курирующего Нигер по совместительству, пострадавших в ходе нигерского конфликта россиян нет. Тем не менее МИД России рекомендует российским гражданам воздержаться от не вызванных острой необходимостью поездок в Нигер до полной нормализации обстановки", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД."Призываем стороны конфликта воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путём мирного и конструктивного диалога. Надеемся на скорейшее урегулирование этого внутриполитического кризиса в интересах восстановления гражданского мира на благо дружественного нам нигерского народа. Рассчитываем на скорейшее освобождение военными президента Базума", - указала Захарова.
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россия, переворот в нигере — 2023, нигер, мали, мария захарова, мохамед базум
Россия, Переворот в Нигере — 2023, Нигер, Мали, Мария Захарова, Мохамед Базум
МИД России призвал стороны конфликта в Нигере к диалогу

Захарова: Россия призывает конфликтующих в Нигере решить все спорные вопросы путем диалога

© AP Photo / Sam MednickСторонники президента Нигера Мохамеда Базума во время акции в его поддержку в Ниамее
Сторонники президента Нигера Мохамеда Базума во время акции в его поддержку в Ниамее - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники президента Нигера Мохамеда Базума во время акции в его поддержку в Ниамее
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия призывает стороны конфликта в Нигере воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путём диалога, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"С обеспокоенностью следим за развитием обстановки в республике Нигер, где 26 июля группа нигерских военнослужащих блокировала президентский дворец и заявила об отстранении от власти действующего главы государства Мохамеда Базума. По поступающей информации, приостановлена деятельность госучреждений, закрыты границы, по всей территории страны введён комендантский час", - говорится в размещенном на сайте МИД документе.
Граждане России, по предварительным данным, не пострадали в ходе конфликта в Нигере, министерство иностранных дел рекомендует россиянам воздержаться от поездок в эту африканскую страну.
"По данным посольства России в Мали, курирующего Нигер по совместительству, пострадавших в ходе нигерского конфликта россиян нет. Тем не менее МИД России рекомендует российским гражданам воздержаться от не вызванных острой необходимостью поездок в Нигер до полной нормализации обстановки", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
"Призываем стороны конфликта воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путём мирного и конструктивного диалога. Надеемся на скорейшее урегулирование этого внутриполитического кризиса в интересах восстановления гражданского мира на благо дружественного нам нигерского народа. Рассчитываем на скорейшее освобождение военными президента Базума", - указала Захарова.
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РоссияПереворот в Нигере — 2023НигерМалиМария ЗахароваМохамед Базум
 
 
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