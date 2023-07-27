МИД России призвал стороны конфликта в Нигере к диалогу
Захарова: Россия призывает конфликтующих в Нигере решить все спорные вопросы путем диалога
© AP Photo / Sam MednickСторонники президента Нигера Мохамеда Базума во время акции в его поддержку в Ниамее
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники президента Нигера Мохамеда Базума во время акции в его поддержку в Ниамее
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия призывает стороны конфликта в Нигере воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путём диалога, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"С обеспокоенностью следим за развитием обстановки в республике Нигер, где 26 июля группа нигерских военнослужащих блокировала президентский дворец и заявила об отстранении от власти действующего главы государства Мохамеда Базума. По поступающей информации, приостановлена деятельность госучреждений, закрыты границы, по всей территории страны введён комендантский час", - говорится в размещенном на сайте МИД документе.
Граждане России, по предварительным данным, не пострадали в ходе конфликта в Нигере, министерство иностранных дел рекомендует россиянам воздержаться от поездок в эту африканскую страну.
"По данным посольства России в Мали, курирующего Нигер по совместительству, пострадавших в ходе нигерского конфликта россиян нет. Тем не менее МИД России рекомендует российским гражданам воздержаться от не вызванных острой необходимостью поездок в Нигер до полной нормализации обстановки", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
"Призываем стороны конфликта воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путём мирного и конструктивного диалога. Надеемся на скорейшее урегулирование этого внутриполитического кризиса в интересах восстановления гражданского мира на благо дружественного нам нигерского народа. Рассчитываем на скорейшее освобождение военными президента Базума", - указала Захарова.