https://ria.ru/20230727/niger-1886561023.html
Евросовет выразил поддержку президенту Нигера на фоне мятежа
Евросовет выразил поддержку президенту Нигера на фоне мятежа - РИА Новости, 27.07.2023
Евросовет выразил поддержку президенту Нигера на фоне мятежа
Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что связался по телефону с президентом Нигера Мохамедом Базумом и заверил его в поддержке на фоне военного... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T11:42
2023-07-27T11:42
2023-07-27T11:42
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переворот в нигере — 2023
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БРЮССЕЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что связался по телефону с президентом Нигера Мохамедом Базумом и заверил его в поддержке на фоне военного мятежа в этой африканской стране. Военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что глава государства смещен, а границы закрыты, а также объявили в стране комендантский час. "Я поговорил с президентом Мохамедом Базумом и заверил его в поддержке ЕС. Мы решительно осуждаем любую попытку дестабилизации в Нигере", - написал Мишель в Twitter. Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им "ультиматум".
https://ria.ru/20230727/niger-1886532166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигер, мохамед базум, шарль мишель, евросовет, евросоюз, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Мохамед Базум, Шарль Мишель, Евросовет, Евросоюз, Переворот в Нигере — 2023
Евросовет выразил поддержку президенту Нигера на фоне мятежа
Глава Евросовета Мишель выразил поддержку президенту Нигера Базуму на фоне мятежа