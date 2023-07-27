https://ria.ru/20230727/niger-1886561023.html

Евросовет выразил поддержку президенту Нигера на фоне мятежа

Евросовет выразил поддержку президенту Нигера на фоне мятежа - РИА Новости, 27.07.2023

Евросовет выразил поддержку президенту Нигера на фоне мятежа

Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что связался по телефону с президентом Нигера Мохамедом Базумом и заверил его в поддержке на фоне военного... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T11:42

2023-07-27T11:42

2023-07-27T11:42

в мире

нигер

мохамед базум

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евросоюз

переворот в нигере — 2023

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БРЮССЕЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что связался по телефону с президентом Нигера Мохамедом Базумом и заверил его в поддержке на фоне военного мятежа в этой африканской стране. Военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что глава государства смещен, а границы закрыты, а также объявили в стране комендантский час. "Я поговорил с президентом Мохамедом Базумом и заверил его в поддержке ЕС. Мы решительно осуждаем любую попытку дестабилизации в Нигере", - написал Мишель в Twitter. Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им "ультиматум".

https://ria.ru/20230727/niger-1886532166.html

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Кирилл Волков

в мире, нигер, мохамед базум, шарль мишель, евросовет, евросоюз, переворот в нигере — 2023