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Евросовет выразил поддержку президенту Нигера на фоне мятежа - РИА Новости, 27.07.2023
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11:42 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/niger-1886561023.html
Евросовет выразил поддержку президенту Нигера на фоне мятежа
Евросовет выразил поддержку президенту Нигера на фоне мятежа - РИА Новости, 27.07.2023
Евросовет выразил поддержку президенту Нигера на фоне мятежа
Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что связался по телефону с президентом Нигера Мохамедом Базумом и заверил его в поддержке на фоне военного... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T11:42
2023-07-27T11:42
в мире
нигер
мохамед базум
шарль мишель
евросовет
евросоюз
переворот в нигере — 2023
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БРЮССЕЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что связался по телефону с президентом Нигера Мохамедом Базумом и заверил его в поддержке на фоне военного мятежа в этой африканской стране. Военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что глава государства смещен, а границы закрыты, а также объявили в стране комендантский час. "Я поговорил с президентом Мохамедом Базумом и заверил его в поддержке ЕС. Мы решительно осуждаем любую попытку дестабилизации в Нигере", - написал Мишель в Twitter. Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им "ультиматум".
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в мире, нигер, мохамед базум, шарль мишель, евросовет, евросоюз, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Мохамед Базум, Шарль Мишель, Евросовет, Евросоюз, Переворот в Нигере — 2023
Евросовет выразил поддержку президенту Нигера на фоне мятежа

Глава Евросовета Мишель выразил поддержку президенту Нигера Базуму на фоне мятежа

© AFP 2023Сторонники президента Нигера Мохамеда Базума в Ниамее
Сторонники президента Нигера Мохамеда Базума в Ниамее - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AFP 2023
Сторонники президента Нигера Мохамеда Базума в Ниамее
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БРЮССЕЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что связался по телефону с президентом Нигера Мохамедом Базумом и заверил его в поддержке на фоне военного мятежа в этой африканской стране.
Военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что глава государства смещен, а границы закрыты, а также объявили в стране комендантский час.
"Я поговорил с президентом Мохамедом Базумом и заверил его в поддержке ЕС. Мы решительно осуждаем любую попытку дестабилизации в Нигере", - написал Мишель в Twitter.
Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им "ультиматум".
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В миреНигерМохамед БазумШарль МишельЕвросоветЕвросоюзПереворот в Нигере — 2023
 
 
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