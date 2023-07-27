https://ria.ru/20230727/niger-1886526540.html

Свергнутый президент Нигера выразил уверенность в сохранении его наследия

Свергнутый президент Нигера выразил уверенность в сохранении его наследия - РИА Новости, 27.07.2023

Свергнутый президент Нигера выразил уверенность в сохранении его наследия

Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум выразил уверенность в том, что жители страны сохранят его наследие, о чем написал в своем аккаунте в... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T09:06

2023-07-27T09:06

2023-07-27T11:32

в мире

нигер

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ниамей

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум выразил уверенность в том, что жители страны сохранят его наследие, о чем написал в своем аккаунте в Twitter. "Завоеванные с таким трудом достижения будут сохранены. Все граждане Нигера, любящие демократию и свободу, позаботятся об этом", - заявил он. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Базум смещен, а границы закрыты. Кроме того, военные заявили, что в Нигере объявлен комендантский час. Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им "ультиматум". По данным портала Jeune Afrique, предполагаемой причиной мятежа стали намерения Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Портал со ссылкой на источник в вооруженных силах сообщал о "ведущихся переговорах", которые призваны избежать конфронтации между военными гвардии и остальной армией. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники сообщал, что президент отклонил требование мятежников подписать заявление об отставке. Позднее агентство Франс Пресс передало, что президент Бенина Патрис Талон в качестве переговорщика направился в Нигер.

https://ria.ru/20230727/niger-1886514864.html

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Екатерина Зайцева

в мире, нигер, бенин, ниамей, мохамед базум, переворот в нигере — 2023