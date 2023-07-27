https://ria.ru/20230727/niger-1886526540.html
Свергнутый президент Нигера выразил уверенность в сохранении его наследия
Свергнутый президент Нигера выразил уверенность в сохранении его наследия - РИА Новости, 27.07.2023
Свергнутый президент Нигера выразил уверенность в сохранении его наследия
Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум выразил уверенность в том, что жители страны сохранят его наследие, о чем написал в своем аккаунте в... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T09:06
2023-07-27T09:06
2023-07-27T11:32
в мире
нигер
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мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум выразил уверенность в том, что жители страны сохранят его наследие, о чем написал в своем аккаунте в Twitter. "Завоеванные с таким трудом достижения будут сохранены. Все граждане Нигера, любящие демократию и свободу, позаботятся об этом", - заявил он. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Базум смещен, а границы закрыты. Кроме того, военные заявили, что в Нигере объявлен комендантский час. Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им "ультиматум". По данным портала Jeune Afrique, предполагаемой причиной мятежа стали намерения Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Портал со ссылкой на источник в вооруженных силах сообщал о "ведущихся переговорах", которые призваны избежать конфронтации между военными гвардии и остальной армией. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники сообщал, что президент отклонил требование мятежников подписать заявление об отставке. Позднее агентство Франс Пресс передало, что президент Бенина Патрис Талон в качестве переговорщика направился в Нигер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигер, бенин, ниамей, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Бенин, Ниамей, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
Свергнутый президент Нигера выразил уверенность в сохранении его наследия
Свергнутый президент Нигера Базум уверен, что его достижения удастся сохранить
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум выразил уверенность в том, что жители страны сохранят его наследие, о чем написал в своем аккаунте в Twitter
.
"Завоеванные с таким трудом достижения будут сохранены. Все граждане Нигера, любящие демократию и свободу, позаботятся об этом", - заявил он.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Базум смещен, а границы закрыты. Кроме того, военные заявили, что в Нигере объявлен комендантский час.
Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее
. Офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им "ультиматум".
По данным портала Jeune Afrique, предполагаемой причиной мятежа стали намерения Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Портал со ссылкой на источник в вооруженных силах сообщал о "ведущихся переговорах", которые призваны избежать конфронтации между военными гвардии и остальной армией. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники сообщал, что президент отклонил требование мятежников подписать заявление об отставке.
Позднее агентство Франс Пресс передало, что президент Бенина
Патрис Талон в качестве переговорщика направился в Нигер.
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