https://ria.ru/20230727/niger-1886514864.html

Генсек ООН осудил неконституционную смену правительства в Нигере

Генсек ООН осудил неконституционную смену правительства в Нигере - РИА Новости, 27.07.2023

Генсек ООН осудил неконституционную смену правительства в Нигере

Генсек ООН Антониу Гутерреш осуждает неконституционную смену правительства в Нигере, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T06:59

2023-07-27T06:59

2023-07-27T11:32

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антониу гутерреш

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осуждает неконституционную смену правительства в Нигере, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик."Генеральный секретарь решительно осуждает неконституционную смену правительства в Нигере... Он глубоко обеспокоен задержанием президента Мохамеда Базума и обеспокоен его безопасностью и благополучием", - говорится в заявлении Дюжаррика.Как отмечается, Гутерреш призывает к немедленному прекращению всех действий, подрывающих демократические принципы в Нигере. Генсек ООН также призвал немедленно освободить президента Нигера.Ранее генсек ООН строжайшим образом осудил попытки силой захватить власть в Нигере, призывает игроков проявлять сдержанность.Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, а границы закрыты. Кроме того, военные заявили, что в Нигере объявлен комендантский час.Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им "ультиматум".Как сообщал портал Jeune Afrique, предполагаемой причиной мятежа стали намерения Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Портал со ссылкой на источник в вооруженных силах сообщал о "ведущихся переговорах", которые призваны избежать конфронтации между военными гвардии и остальной армией. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники сообщал, что президент отклонил требование мятежников подписать заявление об отставке.Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что президент Бенина Патрис Талон в качестве переговорщика направился в Нигер.

https://ria.ru/20230727/niger-1886509795.html

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в мире, оон, нигер, ниамей, бенин, мохамед базум, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, переворот в нигере — 2023