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Генсек ООН осудил неконституционную смену правительства в Нигере - РИА Новости, 27.07.2023
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06:59 27.07.2023 (обновлено: 11:32 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/niger-1886514864.html
Генсек ООН осудил неконституционную смену правительства в Нигере
Генсек ООН осудил неконституционную смену правительства в Нигере - РИА Новости, 27.07.2023
Генсек ООН осудил неконституционную смену правительства в Нигере
Генсек ООН Антониу Гутерреш осуждает неконституционную смену правительства в Нигере, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T06:59
2023-07-27T11:32
в мире
оон
нигер
ниамей
бенин
мохамед базум
антониу гутерреш
стефан дюжаррик
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осуждает неконституционную смену правительства в Нигере, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик."Генеральный секретарь решительно осуждает неконституционную смену правительства в Нигере... Он глубоко обеспокоен задержанием президента Мохамеда Базума и обеспокоен его безопасностью и благополучием", - говорится в заявлении Дюжаррика.Как отмечается, Гутерреш призывает к немедленному прекращению всех действий, подрывающих демократические принципы в Нигере. Генсек ООН также призвал немедленно освободить президента Нигера.Ранее генсек ООН строжайшим образом осудил попытки силой захватить власть в Нигере, призывает игроков проявлять сдержанность.Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, а границы закрыты. Кроме того, военные заявили, что в Нигере объявлен комендантский час.Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им "ультиматум".Как сообщал портал Jeune Afrique, предполагаемой причиной мятежа стали намерения Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Портал со ссылкой на источник в вооруженных силах сообщал о "ведущихся переговорах", которые призваны избежать конфронтации между военными гвардии и остальной армией. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники сообщал, что президент отклонил требование мятежников подписать заявление об отставке.Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что президент Бенина Патрис Талон в качестве переговорщика направился в Нигер.
https://ria.ru/20230727/niger-1886509795.html
https://ria.ru/20230726/myatezh-1886433505.html
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в мире, оон, нигер, ниамей, бенин, мохамед базум, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, переворот в нигере — 2023
В мире, ООН, Нигер, Ниамей, Бенин, Мохамед Базум, Антониу Гутерреш, Стефан Дюжаррик, Переворот в Нигере — 2023
Генсек ООН осудил неконституционную смену правительства в Нигере

Генсек ООН Гутерреш осудил неконституционную смену правительства в Нигере

© AP Photo / Sam MednickПустая улица в Ниамее, Нигер. 26 июля 2023
Пустая улица в Ниамее, Нигер. 26 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Пустая улица в Ниамее, Нигер. 26 июля 2023
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осуждает неконституционную смену правительства в Нигере, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
«
"Генеральный секретарь решительно осуждает неконституционную смену правительства в Нигере... Он глубоко обеспокоен задержанием президента Мохамеда Базума и обеспокоен его безопасностью и благополучием", - говорится в заявлении Дюжаррика.
Как отмечается, Гутерреш призывает к немедленному прекращению всех действий, подрывающих демократические принципы в Нигере. Генсек ООН также призвал немедленно освободить президента Нигера.
Ранее генсек ООН строжайшим образом осудил попытки силой захватить власть в Нигере, призывает игроков проявлять сдержанность.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, а границы закрыты. Кроме того, военные заявили, что в Нигере объявлен комендантский час.
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Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им "ультиматум".
Как сообщал портал Jeune Afrique, предполагаемой причиной мятежа стали намерения Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Портал со ссылкой на источник в вооруженных силах сообщал о "ведущихся переговорах", которые призваны избежать конфронтации между военными гвардии и остальной армией. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники сообщал, что президент отклонил требование мятежников подписать заявление об отставке.
Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что президент Бенина Патрис Талон в качестве переговорщика направился в Нигер.
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
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В миреООННигерНиамейБенинМохамед БазумАнтониу ГутеррешСтефан ДюжаррикПереворот в Нигере — 2023
 
 
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