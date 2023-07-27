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Блинкен заявил, что США осуждают попытку переворота в Нигере - РИА Новости, 27.07.2023
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03:23 27.07.2023 (обновлено: 11:32 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/niger-1886509795.html
Блинкен заявил, что США осуждают попытку переворота в Нигере
Блинкен заявил, что США осуждают попытку переворота в Нигере - РИА Новости, 27.07.2023
Блинкен заявил, что США осуждают попытку переворота в Нигере
Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил попытку переворота в Нигере, сообщает корреспондент Wall Street Journal. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T03:23
2023-07-27T11:32
нигер
сша
в мире
энтони блинкен
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил попытку переворота в Нигере, сообщает корреспондент Wall Street Journal. "Мы осуждаем любые попытки захватить власть силой. Мы активно взаимодействуем с правительством Нигера, а также с партнерами в регионе и во всем мире, и будем продолжать это делать до тех пор, пока ситуация не будет разрешена должным образом и мирным путем", - заявил Блинкен журналистам в Новой Зеландии, где находится с визитом. Госсекретаря в своем Twitter цитирует корреспондент Wall Street Journal. Блинкен заявил, что США отслеживают ситуацию. Ранее госдеп на фоне новостей о смещении президента Нигера Мохамеда Базума распространил сообщение о его разговоре с Блинкеном. Эту же информацию разместил у себя в Twitter и сам глава американской дипломатии. Возможно, разговор, в котором Блинкен предупредил Базума, что поддержка США Нигера зависит от демократичности управления страной, стал одним из последних для президента до переворота, поскольку почти одновременно с публикацией Блинкена военные Нигера заявили по национальному телевидению о смещении глав государства и закрытии границ.
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нигер, сша, в мире, энтони блинкен, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
Нигер, США, В мире, Энтони Блинкен, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
Блинкен заявил, что США осуждают попытку переворота в Нигере

WSJ: Блинкен заявил, что США осуждают попытку переворота в Нигере

© AP Photo / Leah MillisГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / Leah Millis
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил попытку переворота в Нигере, сообщает корреспондент Wall Street Journal.
«
"Мы осуждаем любые попытки захватить власть силой. Мы активно взаимодействуем с правительством Нигера, а также с партнерами в регионе и во всем мире, и будем продолжать это делать до тех пор, пока ситуация не будет разрешена должным образом и мирным путем", - заявил Блинкен журналистам в Новой Зеландии, где находится с визитом.
Госсекретаря в своем Twitter цитирует корреспондент Wall Street Journal.
Блинкен заявил, что США отслеживают ситуацию.
Ранее госдеп на фоне новостей о смещении президента Нигера Мохамеда Базума распространил сообщение о его разговоре с Блинкеном. Эту же информацию разместил у себя в Twitter и сам глава американской дипломатии. Возможно, разговор, в котором Блинкен предупредил Базума, что поддержка США Нигера зависит от демократичности управления страной, стал одним из последних для президента до переворота, поскольку почти одновременно с публикацией Блинкена военные Нигера заявили по национальному телевидению о смещении глав государства и закрытии границ.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Генсек ООН поговорил с президентом Нигера и выразил поддержку
Вчера, 23:20
 
НигерСШАВ миреЭнтони БлинкенМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023
 
 
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